Como las hormigas, lo siento

¿Dónde están las hormigas ahora, cuando el fresquito, el frío y la lluvia? Yo no las he visto para corroborarlo, pero se supone que en los hormigueros. Allí deben desarrollar su vida social, sus botellonas, y deben hartarse de chatear y de ver Sálvame -sea de lujo o en formato rústico-, Búscame novio o novia y La Isla de todos los famosos y famosas, que bastante trabajan en primavera y verano, parece que nunca dan de mano, son como la funeraria o como los puritanos, servicio permanente laboral para gloria del Creador y sin convenios colectivos ni pagar impuestos a la reina, me parece.

Pues en los hormigueros debemos estar nosotros, como en la guerra; en lugar de en los túneles del metro o en los sótanos, en casita, un ratito de parranda con gente cercana y al hormiguero de nuevo, oye, que nuestros padres, abuelos y bisabuelos eso es lo que hacían y no tenían que ir al psicólogo, mi padre se pasó la vida trabajando, pero casi todas las noches su cervecita en el Quitapesares, los fines de semana con mi madre al centro a por unas cañas con pavías y en casos especiales al Baturones a comer marisco. No los noté ni ansiosos ni deprimidos, sería porque, como afirma Woody Allen en una de sus películas, mi familia estaba demasiado atareada ganándose la vida o buscando cómo ganársela como para deprimirse. Y mi padre tenía sus vacaciones para visitar su tierra si le daba la gana, entonces el tiempo libre no se había convertido en ese enorme e invivible negocio donde te dicen que si no has viajado lejos eres un pobre y donde confunden viajar con hacer turismo.

Como esto no es exactamente la guerra sino un ataque biológico, se supone que natural, que nos recuerda otros que han sido y otros que serán, debemos protegernos con nuestras armas que son mascarillas, distanciamiento social y vacunas, una trilogía que no me parece que sea tan complicada de cumplir y, además, hoy, con todo lo que llevamos inventado para sustituir la vida fuera de los hormigueros, más llevadera todavía. Es muy sencillo, se trata de sacrificarse hoy para resurgir mañana y brotar con energía para disfrutar como nunca del sol que seguro que estará ahí esperando. Puede que sea duro pero necesario y en la vida hay que hacer muchas cosas que uno no desea hacer pero que debe hacer. Escóndete un tiempo y ya mañana te podrás ir a los fiordos noruegos que ellos allí estarán esperando y si te da la prisa puede que no puedas visitarlos nunca, no sólo porque te puedas morir de Covid sino por los efectos secundarios que deja el bicho. Amigo, amiga, a los cuarteles de invierno hasta que las condiciones objetivas nos permitan seguir adelante, eso es ganar el tiempo, no perderlo. No seamos tan mimosos.

Claro, Ramón, tú, como eres funcionario y no das el huevo, hablas desde la comodidad y la seguridad de tu trabajo y tu salario, pero y toda esa gente que tiene un negocio, ¿qué? Sí, desde esa seguridad hablo, pero mira colega: 1. Me lo he ganado a pulso, trabajando muchísimo, y, con 66 castañas, sigo trabajando los siete días de la semana, online, con pandemia y sin pandemia, porque, ¿sabes una cosa? Mi trabajo y yo somos lo mismo, ya dijo Confucio “busca un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar en la vida”. Buscarlo me ha costado mucho esfuerzo, me divierto con él y fuera de él, hay tiempo pa tó, hasta toco la guitarra y canto, mal, pero canto. 2. ¿Se mueren de hambre las hormigas? ¿Quiebra su sociedad? ¿Disminuye su PIB? No. 3. ¿Por qué? Porque tienen una alcancía de la que tiran cuando les llega la “pandemia” todos los años. 4. ¿Tenemos nosotros alcancía? Sí. No todo lo llena que debería estar porque hay paraísos fiscales y múltiples trampas así como demasiado listo actuando pero la tenemos. La UE ha dado luz verde al endeudamiento de los países para ayudar a los que lo necesiten; el señor Sánchez ha anunciado 11.000 millones, el Banco Central Europeo ha anunciado también medidas y luego están los famosos 144.000 millones. Y, además, aquí está mi nómina, no es que me sobre pero si tengo que pagar más impuestos los pago, hoy por ti, mañana por mí. Yo hasta los 70 no me jubilo, si las lesiones me respetan. Y cuando me jubile primero soltaré unos lagrimones como calabazas y luego seguiré trabajando en mi casa, si puedo.

Por tanto, no creo que sea tan grave replegarse en Semana Santa y cuando haga falta, tampoco esto es todavía El Gran Hermano, al revés, los políticos son muy débiles, como el humano es egoísta por naturaleza, el político duda continuamente porque siempre está pensando en su sillón y en los votos, es un cobarde sumido en esa sociedad líquida que le impide decidir rotundamente en lugar de estar todo el tiempo mareando la perdiz.

Ya tenemos una prueba empírica: prudencia más vacuna es igual a mejoría evidente de la situación. ¿Qué más queremos? Bueno, pues todavía el alcalde Juan Espadas anuncia un itinerario para el divertimento un día precisamente en que se dio un ligero repunte de la Covid en Sevilla. No ha escarmentado con la barbaridad del paseo navideño que permitió en la orilla del río porque él va a lo que va, a lo que le da de comer, como todo el mundo, sólo que en su caso la responsabilidad es mucho mayor, por eso, y por otras cuestiones, tanto él como muchos otros no deberían estar donde están.