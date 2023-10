¿Cómo saber algo sobre el conflicto eterno entre Gaza e Israel?

Durante estos últimos días, me estoy limitando a condenar todo tipo de violencia. Tanto el terrorismo salvaje de Hamás y sus escupitajos contra la condición humana como la crueldad del Gobierno israelí al castigar a un pueblo entero confundiendo a los palestinos con un grupo terrorista, me parecen condenables. Pero no puedo ir más allá puesto que mi criterio está por formarse. Ni soy especialista en el conflicto ni creo que lo sea nunca. Eso sí, durante los últimos días estoy haciendo acopio de libros escritos por autores que sí saben, que sí tienen una opinión construida desde la experiencia y que pueden clarificar mucho mi propia y enana opinión sobre un conflicto que siempre ha estado desde que llegué al mundo.

Uno de los libros que acabo de leer es ‘Contra el fanatismo’ de Amos Oz (Jerusalén, 1939 – Tel Aviv, 2018), un ensayo formado por tres textos distintos que corresponden a conferencias dictadas en 2001 y 2002 por el novelista y pensador. Según iba leyendo me he ido apuntando a sus ideas (creo que a todas) porque si se habla desde la sensatez y el sentido común es muy difícil que no se logre persuadir al lector. La que más me ha entusiasmado de todas sus reflexiones es que el conflicto tiene arreglo si las partes se comprometen con la paz.

En el primer texto titulado ‘Sobre la naturaleza del fanatismo’ podemos leer cosas como esta: ‘Traición no es lo contrario de amor; es una de sus opciones. Traidor –creo- es quien cambia a ojos de aquellos que no pueden cambiar y que no cambiarán, aquellos que odian cambiar y no pueden concebir el cambio, a pesar de que siempre quieran cambiarle a uno. En otras palabras, traidor, a ojos del fanático, es cualquiera que cambia’. O como esta otra: ‘... el fanatismo surge por doquier. Con modales más silenciosos, más civilizados. Está presente en nuestro entorno y tal vez también dentro de nosotros mismos’. O esta: ‘Digo que la semilla del fanatismo siempre brota al tomar una actitud de superioridad moral que impide llegar a un acuerdo’. Define al fanático como aquel que ‘está más interesado en el otro que en sí mismo por la sencillísima razón de que tiene un sí mismo bastante exiguo o ningún sí mismo en absoluto’. Amos Oz alude al sentido del humor y a la imaginación como primeros remedios contra el fanatismo. En menos de treinta páginas, el repaso de Oz es monumental y muchos deberían echar un vistazo por si les llegase un reflejo desde el espejo que forma el discurso.

Su conferencia titulada ‘Sobre la necesidad de llegar a un compromiso y su naturaleza’ aborda la posibilidad de arreglo, el origen del conflicto y de cómo lo que se habló a finales de los años 40 del siglo pasado debería servir para acabar con tanto sufrimiento.

El tercero de los textos es muy literario aunque, también, muy esclarecedor sobre cómo miraba la realidad este hombre.

Dejo que sean ustedes los que lean el libro para que saquen sus propias conclusiones y con la esperanza de que estos apuntes sirvan para que corran a comprar un ejemplar de ‘Contra el fanatismo’ (Siruela 2003, 2019).

Sea como sea, creo que no es necesario estar del lado de palestinos o israelitas como si nos fuera la vida en ello, creo que es mejor informarse y escuchar antes de escorarse más de la cuenta, es preciso que el que alce la voz para denunciar una cosa u otra sepa lo que dice y no lo que le suena o lo que ha escuchado alguna vez o lo que cree saber después de leer dos o tres panfletos. ¿Cómo es posible que en una tertulia en la que está Mario Vaquerizo y Lolita se trate un tema como este conflicto? Es muy ridículo.