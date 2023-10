¿Cómo se mide el bienestar?

Con la recién pre-estrenada ley de “bienestar animal”, de momento van ganando con ventaja los enemigos de los perros. Los que pueden seguir ahorcándolos cuando ya estén mayores y no les sirvan para su “trabajo”. Quienes protestan hasta cuando el animal micciona sobre un árbol aunque el dueño lo disuelva con agua; que reclaman al dueño “que no ponga al perro a...”, como si a los perros se les pudiera “poner a...” a voluntad de su dueño; que se quejan porque el perro defeque en la calle, incluso cuando el dueño es civilizado y lo recoge, pero al mismo tiempo se niegan a que puedan existir lugares donde el animal pueda moverse, ejercitarse y desentumecerse de forma mínima y al mismo tiempo acostumbrarse a hacer sus necesidades en sitios acondicionados al efecto.

Ahora, parece que para confirmar el insano fin de aumentar ingresos, ya ha tenido lugar la primera multa, por dejar al perro atado a la entrada de la farmacia. Podían haber avisado para que quiten los mosquetones en la puerta de establecimientos, o mejor: evitar que puedan impedirles la entrada ¿qué daño hace un perro en una farmacia, en una ferretería, en un “ciber”, incluso en un establecimiento de alimentación? Es una norma irracional que por ahora sigue en vigor, porque no se busca el bienestar de los animales, consistente en que el animal esté el mayor tiempo posible junto a su dueño. No todo va a ser aumentar la clientela de las aseguradoras y ni mejorar el erario público. La primera consecuencia de medidas, algunas leoninas y exageradas, ha sido el abandono de miles de perros. Porque las leyes deben ser decisorias, pero en todos los sentidos. No hay bienestar alguno en que unos animales puedan seguir siendo torturados y asesinados mientras todo se carga a los dueños que menos poder pueden enfrentar. Algunos dirán: “pues que no tenga perro”. Es lo que ya está ocurriendo, por desgracia. A muchos de los animales abandonados ante la imposibilidad de poder cumplir tan exigente como disparatada ley, a aquellos que consiguen hallar el camino de la (in) civilización, ya se les está viendo moverse por las calles cansinos, tristes, derrotados, abandonados. Es la más grave consecuencia de la injusta ley indebidamente llamada de “bienestar”. Animales entristecidos que no constituirán peligro alguno para la población, más que en la imposibilidad de enseñarlos a hacer sus deposiciones en lugares adecuados, provocada por la falsa intención de conseguirlo, o porque a la proliferación de abandonos sólo puede seguir el botulismo y otras infecciones por su muerte en la calle o en el campo, dónde quiera que se encuentren.

Es injusto hacer pagar a algunos la irresponsabilidad de otros ni cargar toda la culpa a los más débiles mientras se mantiene “trato libre” para grupos y “lobbies” organizados. Sería lógico centrarse en esos propietarios irresponsables verdaderos maltratadores o capaces de dejar a los demás el “regalo” de la defecación. Esos deben ser castigados, no los demás. Cualquier cosa menos intimidar por exageración exasperante. Vigilancia y castigo para los desaprensivos, para quienes los ahorcan cuando alcanzan cierta edad, que hace falta ser desaprensivo y desagradecidos para no haberles tomado cierto cariño después de años juntos y sirviéndose de ellos. Pero a ese grupo de verdaderos enemigos de la vida y del bienestar animal, no alcanza esta ley tan “justiciera”.

Bien esta regular lo que precise regulación, por ejemplo la prohibición de entrada en ópticas o droguerías —por citar algunos de los casos más chocantes—. Las leyes, antes que nada deben ser justas; la revancha es una clara injusticia, por eso combatir posibles excesos de unos cuantos desaprensivos irresponsables con excesos reales para todos y en ocasiones más perjudiciales que el que teóricamente se argumenta combatir, es todo lo contrario de impartir justicia. Abandonar perros es la peor solución, porque sus dueños se encuentran imposibilitados de cumplir la nueva y exigente Ley que más parece hecha para recaudar que para resolver y es tan “justiciera” que deja fuera los peores casos comprobados de maltrato animal. Ahora sólo cabe esperar la muerte en la calle de muchos de estos animales y sus posibles consecuencias para la salud humana y de otros animales ¿Acaso será mejor verlos morir abandonados?, porque ¿también llegaran a multar por ponerles un poco de agua?

No se niega que la ley pueda tener contenidos lógicos. Todas las leyes los tienen, incluso las más negativas y rechazables. Pero lo bueno que pueda tener no justifica lo negativo, al contrario, queda nublado por ello. Por lo tanto la única solución positiva es rectificar esos puntos o, mejor, derogarla y redactarla de nuevo. Redactada por algún equipo de especialistas no basados en el odio hacia los amigos de cuatro patas ni presionados por el interés privado de nadie.