Como si el flamenco no fuera nuestro

Los informativos de las grandes cadenas de televisión han pasado siempre de la Bienal de Flamenco, pero este año lo están haciendo aún más descarado: están despreciando uno de los grandes acontecimientos musicales del mundo y un hecho diferencial de la cultura andaluza. Este año tenían un motivo importante para apoyar al festival sevillano, porque en Sevilla le hemos plantado cara al coronavirus y durante un mes completo se está celebrando en nuestros teatros un evento musical en el que participan varios cientos de artistas, unos cuatrocientos profesionales de un arte tan nuestro como es el flamenco. ¿No tiene valor alguno para estas cadenas, sobrecargadas de espacios políticos o de chismes del mundo rosa, algo como lo que está sucediendo en Sevilla, un festival que conocen millones de personas en todo el mundo? Parece que no, que el arte flamenco sigue siendo esa cosa que hacemos los andaluces para no doblarla. Como no le dan valor alguno a esta parte esencial de la rica cultura andaluza, el pasado día 10, en Lazos de sangre, el programa de Boris Izaguirre en Televisión Española, se encargaron de hablar de Paco de Lucía mentes tan insignes como Bibiana Fernández, Rociíto Carrasco, Mariñas u Omar Montes. Hacía décadas que no asistíamos a nada tan vergonzoso en la televisión pública. Ardieron las redes sociales, es verdad, pero nadie ha pedido disculpas por la afrenta a una figura como Paco de Lucía, uno de los grandes músicos de la historia de España y un genio reconocido en todo el mundo. ¿Hasta cuándo van a permitir nuestros gobernantes, los andaluces, que se desprecie de esta manera al flamenco y a sus protagonistas, que son los artistas? ¿Nadie de la Junta se va plantar en Madrid, en los suntuosos despachos de los directores de las grandes cadenas de televisión para dar un manotazo en sus mesas y decir basta? La Bienal es tan importante, con cuarenta años de historia y conocida en todo el mundo, que debería de salir cada día en todos los informativos nacionales para informar sobre estrenos mundiales de obras que luego van a girar por el mundo entero, de artistas jóvenes y rompedoras como, por citar solo a una, la malagueña Rocío Molina. Sí, esas cadenas nacionales que luego mandan sus unidades móviles al sur para chorradas como un bodorrio de famosos o alguna historia de cuernos. A los flamencos, a los andaluces que amamos este arte creado por nuestros antepasados, con dos siglos de historia pública, nos duelen ya las pelotas de aguantar desprecios y de que los gobernantes andaluces no hagan nada, con los flamenquitos que son en el Rocío con el buche lleno de manzanilla y jamón ibérico. Como si el flamenco no fuera un arte nuestro.