Como un pollo sin cabeza

Lo más triste de la consciencia es la impotencia: prever la realidad no solo con la seguridad que nos aporta la lógica, sino empapada de la irresponsabilidad de quienes deberían darnos respuestas. Pero respuestas concretas, tangibles, razonables, no parrafadas sin sentido de ese argot que solo terminan dominando los políticos cuando alcanzan cierto nivel y cobran lo suficiente. La situación es kafkiana, porque todo el mundo sabe lo que va a pasar pero todo el mundo actúa como si no lo supiera. Unos porque actuar de otra manera conllevaría ahora ejercer cierto liderazgo -lo más incómodo del mundo cuando vienen mal dadas- y el resto porque de alguna manera tenemos que sobrevivir.

El caso es que hace solo unos meses todo el mundo quería liderar la cosa. Saben a qué me refiero. Cuando el presidente del Gobierno, en el estado de alarma, decía esto, los otros presidentitos decían lo otro, como propuesta, porque a todos les encantaba proponer cuando sabían que las propuestas caerían en saco roto, o eran directamente tiros al aire, para fabricarse sus propios argumentarios de confrontación. Pero llegó el momento insufrible en que había que ir delegando, soltando lastre, confiando en el poder repartido, en la cogobernanza, que se dice ahora de una manera tan cursi. Y entonces desaparecieron por arte de magia las propuestas, las ideas, y empezamos a vivir como si todo hubiera ya pasado. En cuanto se atisbó el final del verano, y el bicho ha ido haciéndose con el terreno nuevamente, la consigna es ahora que hace falta un poder central, que tiene que haber un líder fuerte a nivel nacional y no un presidente que se va de vacaciones. Donde dije digo y lo de siempre. Porque aquí ningún lidercito se cree de verdad que esto es cuestión de salud, sino de política y tonto el último.

De modo que ahora ya nadie quiere liderar nada, ni siquiera quienes deben hacerlo, sino que el presidente del Gobierno nos recuerda que las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas; la ministra de Educación le echa la pelota al ministro de Sanidad; el ministro de Sanidad a la secretaria de Estado; la secretaria de Estado a Fernando Simón; Fernando Simón de nuevo a las comunidades; las comunidades a sus consejeros de Salud; los consejeros de Salud a los de Educación; los de Educación a los consejos escolares, los consejos escolares a los inspectores; los inspectores a los directores de los centros; los directores de los centros piensan en los padres y los padres en el Espíritu Santo. Y al final de toda esa cadena de liderazgo a la inversa tenemos a millones de niños sacándoles puntas a los lápices sin saber exactamente para qué.