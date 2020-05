Comparar, criticar y criticarnos

La lucha feminista no descansa. Ponemos nuestras manos y nuestro pensamiento al servicio de una causa: construir un mundo mejor. Como decía Gloria Fuertes en uno de sus poemas, “la tierra no es un regalo de nuestros padres, es un préstamo de nuestros hijos”. Por eso, no tiene sentido seguir anclados/as en engranajes capitalistas de explotación y miseria. Queremos mantener viva la memoria combativa y anticapitalista. Ha llegado el momento de demostrarle al patriarcado, que una gestión feminista de los recursos y del trabajo es posible, que lo utópico deja de serlo el día que nos desprendemos del individualismo y la competencia. Despertar y asumir que no hay soluciones mágicas ni perdurables. Que la negación solo trae dolor y nuestra energía no puede estancarse ahí. Ese mundo post-humano deseable es ahora, más presente que futuro. Digno de ser vivido.