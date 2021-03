¿Comunismo?, ¿fascismo?, ¿qué dicen?

“Comunismo o Libertad”. “Me presento por Madrid para detener al fascismo”. Pero, bueno, ¿es que no nos cansamos de decir tonterías? El comunismo apenas existe ya y el fascismo es una cara muy conservadora del mercado que ha sido utilizado por el poder mercantil ante el avance del comunismo. El fascismo ya no le interesa a un mercado que empezó derribando al feudalismo y luego fronteras para dejar circular libremente al capital. Cuando asoma su cabeza un partido que pueda parecer fascista “clásico”, de inmediato la estructura mundial de poder se defiende de ese virus, que él mismo ha creado, uniendo a dos o más partidos de su influencia para que gobiernen un país.

El comunismo no es ahora el que frena al posible fascismo o ultraconservadurismo made in siglo XXI sino el propio mercado multinacional. Así ha ocurrido en Alemania y en EEUU con Trump. El comunismo está girando hacia el capitalismo, China es un país en transición rápida al capitalismo porque tomó buena nota de lo que le ocurrió a la URSS. Algo similar están haciendo en Vietnam y en Cuba; en Corea del Norte todo es cuestión de tiempo y Venezuela no es comunismo. El fascismo es un capitalismo hiperconservador que intenta ordenar el caos que, a primera vista, siembra el liberalismo y la posmodernidad, algo que con esta dinámica socioeconómica actual le va a resultar sumamente complicado a menos que sus representantes logren un porcentaje de votos tan alto que puedan actuar con las manos libres y aún así ya veríamos.

Es el capitalismo liberal y neoliberal el que, por su propio interés, se debe sentar a pensar en sus desmanes, en esos que, de forma similar a lo que aconteció en otros momentos de la Historia, nos han llevado a una situación de pérdida del sentido de la vida laboral y espiritual. Por ahí se cuela el fascismo de antes y de ahora que no creo que sean lo mismo. El comunismo se convirtió en un remedo de socialdemocracia al que llamó eurocomunismo y ahora el fascismo o el hiperconservadurismo, la ultraderecha, como se le quiera llamar, tendrá que hacer algo parecido porque el desarrollo de los medios de producción y de las relaciones comerciales está siendo tan inmenso y acelerado que no hay vuelta atrás aunque exista quien lo desee y aunque parezca conveniente parar el balón y templar el partido o solicitar un tiempo muerto para ordenar el juego.

No, cada vez nos pertenecemos menos, lo que hemos construido nos está esclavizando y o pensamos seriamente en esto o, en efecto, a largo plazo podría aparecer otro tipo de fascismo e incluso revivir el comunismo. Ahora bien, en estos momentos, afirmar que estamos en peligro de caer en el comunismo es un engañabobos, España no se pertenece tampoco, todos los países formamos ya parte de una gran constelación de poder mercantil con grandes potencias armadas hasta los dientes en todos los sentidos: guerra “tradicional” y guerra informática-digital. Es la derecha mercantil-política liberal la que debe hacer examen de conciencia y propósito de la enmienda para que sus creaciones fascistas y neofascistas no tomen cuerpo y sigan adelante en su expansión y me imagino que lo estará teniendo en cuenta por su bien. El fascismo no se enfrenta con el poder estructural de base que sostiene al capital como sí lo hace el comunismo. En Europa hubo un intento de implantar un comunismo: la Gran Serbia, de Milosevic, años 90. Luego -salvando las distancias con Serbia- la movida izquierdista griega contra la UE en los primeros años del siglo XXI. Repasen lo que les ocurrió a ambos movimientos. En España, el comunismo murió en la Transición de 1975 en adelante, Carrillo sacrificó al PCE en aras de la España de 1978. Luego lo remataron Gerardo Iglesias y Gaspar Llamazares. Ahora, si Pablo Iglesias quiere detener al fascismo ése que tiene en la cabeza tendrá que decirnos primero cuáles son sus planes comunistas y segundo hasta dónde está dispuesto a llegar para cocinar una tortilla sin romper los huevos porque hay que romper huevos si se desea una tortilla con la hoz y el martillo.

¿Ven ustedes? El supuesto fascismo no lo tiene tan complicado y menos si se adapta un poco más a la posmodernidad de un mundo entrelazado. Sin embargo, tanto si en Madrid gobierna en el futuro el PP-Vox como si lo hace el PSOE-Más Madrid-Podemos tendrán que llevar cabo su trabajo sin saltarse las líneas rojas que el orden mundial mercantil ha trazado, es decir, sobre reformas consentidas por el Poder estructural. Si quieren mucho más tendrán que mojarse las posaderas y todos nosotros con ellos. ¿Lo harán? ¿Lo haremos? ¡Pero si, sobre todo, la coalición de izquierdas es poco más que una simple suma de escaños! No hay sustancia común salvo medidas sociales iniciadas históricamente por las derechas.