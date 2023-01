Con el consumismo que tenemos, las rebajas ya no son lo que eran y mucho ojo al fraude en algunos casos

Y podemos elegir entre el 20, 30 50 y hasta un 70% de descuento. Pero aquella ilusión de esperar hasta que no lleguen la rebajas no compro aquello que me hace falta, el marketing que utilizan las grandes superficies a lo largo de todo el año esta consiguiendo que el lanzarse a lo loco a por rebajas se vaya perdiendo. Atento a todo ellos están las asociaciones de consumidores que nos alentar e investigan un posible fraude en rebajas y que en algunas ocasiones demuestran que la prenda marcada con el precio de rebajas era el mismo que tenia hace unos días, una verdad, en algunos casos, como un templo.

Otra de las cosas que están acabando con las rebajas es el tiempo que duren en muchos establecimientos, En 2022, las rebajas de invierno fueron desde el 7 de enero hasta finales de marzo en tiendas físicas, y en compras online a través de la web desde la noche del 6 de enero. Poniendo un ejemplo, El Corte Ingles anunciaba a bombo y platillo: Del 17 al 30 de enero la compañía lanza las segundas rebajas del invierno con un 20% de descuento adicional sobre los precios ya rebajados en toda la moda, lencería, accesorios y zapatería», anunciaba El Corte Inglés el pasado año 2022.

En definitiva, antes era habitual ver masas de gente esperando en las puertas de los grandes almacenes para ser los primeros en conseguir descuentos y poco a poco se ha ido perdiendo. Hay muchas cosas para que esto tenga lugar, Uno de los motivos es que, en 2012, se liberó la fecha de las rebajas y cada comercio las puede poner en la fecha que quieran. Esto ha provocado que, poco a poco, las grandes marcas hayan dosificado los descuentos durante todo el año. Facua y otra asociación de consumidores velan por nuestros intereses y tenemos que hacer caso de sus reivindicaciones en épocas de rebajas, esta es una de ellas: Se anima a los consumidores a denunciar fraudes en las rebajas Facua advierte de que «el falseo de precios seguirá produciéndose mientras las autoridades de Consumo y Comercio de las comunidades autónomas no modifiquen sus protocolos de inspección para poder detectarlas y sancionarlas con dureza». Destacan que los inspectores de la mayoría de las administraciones autonómicas desarrollan la campaña de control sobre el cumplimiento de la normativa en rebajas durante las primeras semanas de esta temporada de ventas, «lo que hace imposible. Si la cosa fuera poco, los grandes portales de ventas en internet también se suman a las rebajas y al pago en tres veces sin intereses, este capitulo lo dejare para otra ocasión, desgraciadamente lo hemos padecido en nuestras propias carnes y en marcha esta la correspondiente denuncia, espero la solución y la compartiré con los lectores para que estas cosas no puedan seguir produciéndose, Rebajas si, pero con mucho cuidado y fijándonos muy bien en los precios y si a la verdad del reclamo que sea verdad.