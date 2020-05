Recuerdos del paraíso perdido. Mes de mayo, “con flores a María que madre nuestra es”. Algunos ya no tenemos madres. A esa celestial a la que le llevábamos flores en mayo, se la llevó la razón; a mi madre biológica me la arrebató el señor Alzheimer; siguiendo a Freud –que me parece un genio entre los genios porque mucho de lo que dijo se ve a primera vista- los varones nos enamoramos de mujeres que se parezcan a nuestras madres para no perderlas. Cuando eres consciente de esta realidad que ya es evidencia, de alguna manera la madre freudiana muere también.

Mes de mayo, con flores a María en los colegios en los que me eduqué: primero, las Salesianas; luego, los Maristas. Ya sé que no son perfectos y se cuentan por ahí historias, algunas tremendas. Sin embargo, yo no me puedo quejar, al contrario, tuve profesores y profesoras excelentes, la primera de ellas Sor Rosa Manso, Sor Rosita, que se me murió el año pasado. Era gallega, de una aldea de allí, y me enseñó a dividir que no me entraba ni a martillazos. Al enterarme de su fallecimiento me quedé un rato mirando su fotografía de cuando no era ni monja aún, empezaba a serlo. Me dio pena, pero ya empiezo a estar como anestesiado ante la muerte porque debió darme mucho más sentimiento pero se me han ido ya tantos seres queridos en los últimos años que empiezo a aceptar que me va llegando el turno y así es esto.

Sor Rosita me enseñó también a actuar sobre un escenario en el colegio que las Salesianas tienen en la calle San Vicente. Había otro profesor destacado, don Fernando, de literatura, era muy especial, con bigote y una voz que acojonaba bastante. Cuando llegaba a clase empezábamos como siempre, rezando, pero él se santiguaba con rapidez y de forma rutinaria y le decía a alguien de la primera banca que rezara. Mi colega oraba levemente y al final empezaba con las plegarias o rogativas y cuando llevaba unas cuantas, don Fernando, con su vozarrón, le decía: “Oiga, ya está bien, a ver si nos va a nombrar usted a toda la corte celestial”.

Los Maristas completaron aquella educación sobre todo en el colegio de la calle Paraíso, en Los Remedios. Yo estrené aquel colegio después de haber estado en el que tenían en la calle Jesús del Gran Poder y en el de la calle San Pablo. Por cierto, cómo me duele aún que derribaran el colegio Marista de la calle Jesús del Gran Poder, con ese patio de paredes rojas y columnas blancas, decorado estilo mudéjar. La Sevilla de la picota era implacable entonces. Por esos años se cargaron en el Duque el Palacio de los Sánchez-Dalp para levantar El Corte Inglés que revolucionó buena parte del centro y ahogó la calle Baños, en mi barrio de San Vicente, donde estaba el cuartel del ejército de tierra –hoy conservatorio de música- en el que me tallaron para ir a la mili, con un cuadro de Franco al fondo.

Ahora han peatonalizado la calle Baños con un pavimento inadecuado para aquella zona, yo corrí toda mi vida sobre adoquines y no sobre ese suelo que, aunque no está mal del todo, parece que sólo le faltan las tiendas multinacionales de la calle Tetuán. San Vicente cada vez es menos el barrio donde yo nací -al lado de la casa en la que vivieron Gustavo Adolfo y Valeriano Bécquer-, viví y era feliz sin saberlo.

En aquellos tiempos los colegios religiosos en los que me eduqué –para bien y para mal porque luego extrae uno sus conclusiones- no estaban pegados al Estado como ahora, con tanta concertación. Mi padre era un obrero sin recursos para costearme unos colegios a los que pude ir gracias a la generosidad y el amor de mi padrino Ramón Ballester, heladero valenciano como mi padre. Se lo agradecí entonces logrando becas de estudios –nada de suspensos, becas con todo aprobado y con notas dignas-, currándome las asignaturas, y se lo sigo agradeciendo porque en esos centros me despertaron las ganas de saber, lo cual no se contradecía con que le lleváramos en mayo flores a María, a María Auxiliadora, que salía en procesión desde el colegio salesiano de San Vicente o desde el templo de San Francisco de Paula que estaba al lado. Y yo la llegué a acompañar vestido de monaguillo.

Ay, estos curas y monjas que tuve –bueno, los Maristas eran hermanos, no curas- con tanto pecado que veían por todas partes y con tanta culpa que nos inculcaron. Los perdono porque también me obsequiaron con un nivel cognitivo del que están lejanos bastantes estudiantes universitarios actuales. Las flores ahora se las voy a llevar a ellos a ver si aquella María de mi paraíso perdido hace el milagro de elevarles el nivel cultural y podemos entendernos mejor que no sólo de Internet vive el hombre, démosle una compañera: la cultura.