Con Fosforito en Málaga

Con motivo de una charla en la Peña Flamenca Juan Breva, de Málaga, pasé esta misma semana dos días estupendos en esa ciudad que tanto me gusta desde hace décadas. Paseo por sus calles y me pasa como en Sevilla: que voy viendo dónde vivían los artistas flamencos del XIX, desde el Planeta a Juan Breva, pasando por el Fillo hijo y la Andonda, Lázaro Quintana o Silverio, que se casó en esta ciudad en 1868 con una linarense. En Málaga está media historia del flamenco y nunca se le dio importancia a esto, a pesar del trabajo de la citada peña y la labor de Juan Breva, el canario o la Trini. Allí vive el gran maestro del Cante Antonio Fernández Díaz Fosforito, que tiene 91 años y dos meses, como suele recalcar, porque cuenta los días. Vive y disfruta aún del flamenco, los flamencos y los buenos amigos, que lo queremos un montón. Todavía se bebe unos vinos y le pide a Maribel, su esposa, que le haga cocidos, porque es de cuchareo. Pablo Franco, Gonzalo Rojo y Pepe Luque –su hijo Luis es ahora el presidente de la peña–, lo miman de tal manera que el maestro se siente como en su casa, aunque siempre lo haya sido.

Es una verdadera maravilla que uno de los maestros más grandes de la historia del cante siga entre nosotros y con ganas de hablar de cante. Por suerte, Antonio tiene la cabeza clara y como ha vivido tanto este arte, ochenta años, es la Universidad del Cante Jondo hecha persona y artista. Nadie sabe más de flamenco que Fosforito. Ahora y cuando peleaba con grandes maestros en los escenarios, como Mairena y Valderrama. Cantar ya no canta, solo apunta los cantes con unas facultades mermadas. Ahora, hablar, explicar los cantes y contar lo que ha vivido, eso lo hace de maravilla todavía y debería estar todos los días en las universidades del mundo, aunque tenga la edad que tiene y esté cansado, como es lógico. Tiene todos los permios que pueda tener un artista, pero debería tener también y pronto, el Princesa de Asturias. No tiene sentido que lo tenga Carmen Linares, que comenzó cantando por él, y que no lo tenga el maestro. Pero si no se lo dan nunca, tampoco es que le haga mucha falta. Tiene el cariño y el respeto del pueblo. Que Dios le guarde, maestro, porque el día que usted se vaya, se acabó lo que se daba.