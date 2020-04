¡Con lo bien que se está en casa!

¿Quién no ha dicho alguna vez eso de me llevaría un mes sin salir de casa, sin hacer nada, levantándome a las 10 de la mañana y viendo nada más que películas de Tarantino hundido en el sofá? Es el sueño de todo trabajador, porque el trabajo a veces no nos permite disfrutar de cosas tan sencillas como estas o tomar el sol en la azotea todos los días. Nos han dado esa posibilidad para acabar con el coronavirus, o al menos debilitarlo, y no paramos de quejarnos mientras decimos en las redes sociales lo buena que está una cerveza en El Tremendo o una tapa de caracoles en Santa Cecilia. Vivimos en una tierra maravillosa, con un clima y un olor únicos en primavera, y se nos agota la paciencia. Ayer estuve de compras y había ya personas por todas partes, unos con mascarilla y otros sin ella. Vi gente en la puerta de bares cerrados, como esperando a que abrieran, y eso va a tardar. Y vi también cómo le llamaban la atención a un señor que iba buscando espárragos por un camino, solo, sin posibilidad de contagiar a nadie. Ayer hubo más de quinientos muertos y miles de contagiados, pero en la calle, algunos pensaban ya que todo el monte era orégano.

He escuchado decir a varios expertos en virus que aún era pronto para dejar que cientos de miles de personas fueran ya a sus puestos de trabajo y, sin embargo, otros aconsejaban que se fuera regresando poco a poco a la normalidad para que la ruina económica sea menor, si es posible a estas alturas. Dos semanas más de confinamiento absoluto hubieran sido claves para, si no asegurar, al menos regresar al trabajo con más garantías. Y a todo esto, las ayudas económicas tardan en llegar a los trabajadores y las trabajadoras del país, y esto sí que es un problema porque cuando en una casa falte el pan, que ya está ocurriendo, sus moradores saldrán a la calle sí o sí, dispuestos a todo. Confiamos en el buen asesoramiento del Gobierno, aunque cueste, y que no haya un repunte de infectados dentro de diez o doce días, porque entonces sí que costaría trabajo encerrar a los ciudadanos en sus casas, con el calor de mayo y los caracoles llamándonos ya desde la marisma.

Qué ganas tengo que llegue

el mes de los caracoles

pa yo comprarle a mi niña

unas botas de botones.

Ayer me dijo una mujer de campo con más de ochenta años, que el caldo de los caracoles no va a matar al virus pero que le va a comer la moral. Doble ración de guindilla , por favor.