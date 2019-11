Con lo bueno que es Griñán

También creo que Pepe Griñán, como le llaman sus amigos más cercanos, es un buen hombre y un político honesto. No diría que una víctima, pero tiene cara de buena gente y sé por amigos comunes que es un tío enrollado incapaz de hacer daño a nadie y mucho menos de robarle al pueblo. La Justicia ha actuado y lo más seguro es que tenga que cumplir la condena impuesta.

El problema es que en asuntos de corrupción hay siempre dos varas de medir y que en otras ocasiones no ha habido tantas muestras de solidaridad con un condenado por la Justicia. Incluso han sido linchados socialmente algunos políticos acusados de corrupción que luego han sido absueltos, tanto en al Partido Socialista como en el Partido Popular, por citar solo a dos grandes formaciones que han gobernado nuestro país a nivel nacional y autonómico.

En referencia al Partido Socialista Andaluz, los que llevamos décadas viviendo la política en esta tierra sabemos perfectamente el estilo con el que ha gobernado este histórico partido y por qué se ha mantenido tantos años en el poder. La corrupción ha sido tremenda desde el principio, lo que pasa es que se nos van olvidando los casos de corrupción y porque estamos más pendientes del fútbol, el Rocío o la Semana Santa, que de estas cosas.

Creo que cada andaluz podría contar algún caso de corrupción socialista, aunque sea pequeño. Yo, por ejemplo, recuerdo con rabia cuando un señor de este partido me hacía firmar recibos por conferencias de flamenco que daba sin cobrar, como si las cobrara. Lo denuncié en un programa de radio y no pasó nada, el tipo siguió mangando.

Otro socialista, de la Junta, me ofreció un puesto de trabajo en Cultura si no contaba sus chanchullos y cuando los conté intentó echarme del periódico. Fue muy sonado un artículo, en este diario, titulado ¡Cuidado con los granujas!, en el que denuncié a dos pájaros que se quedaron con dinero público cuando la Junta editó la obras completas de Manuel Torres. También quisieron echarme del periódico, pero devolvieron el dinero y no pasó nada. Podría contar más casos, aunque no merece la pena.

Quiero decir con esto que, aunque apreciemos a Griñán y a Chaves, es sano que se combata la corrupción y que se acabe ya de una vez por todas con esta lacra de la vergüenza. Es patético ver a Susana Díaz insistiendo en que no se han llevado nada, como si eso fuera lo más grave. ¿Qué más da si se han forrado o no, si han permitido que otros lo hayan hecho, una panda de golfos que ocuparon cargos importantes? Encima nos toman por idiotas, que es lo peor. Esa sensación de que son sagrados, intocables, cuando en este país se pudren en la cárcel, a veces, personas honradas que tuvieron un mal día.

Conozco a militantes del Partido Socialista a los que admiro porque han hecho una gran labor y jamás se han visto metidos en casos de corrupción. Reconozco lo bueno que este partido ha hecho por Andalucía. Pero el que la haga, que lo pague. Por muy campechanos que sean. Tolerancia cero con la corrupción y ya iba siendo hora de que empezáramos a sanear.