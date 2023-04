Con Pastora en Arahal

Hace años tuve que pasar el mal trago de demostrar con documentos que la célebre Niña de los Peines no nació en Arahal, como aseguraban mis paisanos, sino en la calle Butrón de Sevilla, en San Román, donde fue bautizada. Nació el 10 de febrero de 1890 en el número 19 de esta calle, en concreto en la casa de su tía Manuela Cruz Vargas, hermana de su madre. Es ella, su tía, la que aparece en el Padrón de Sevilla de ese año y no sus padres. El único de los tres hermanos Pavón que nació en Arahal fue José, al que llamaron siempre Arturo, porque su padre, El Paíti, era lector de las novelas del Rey Arturo, de Pérez Scrich.

José nació en la calle Juan Pèrez en 1882, y al poco tiempo la familia emigró a Sevilla, porque El Paíti encontró trabajo en la fragua de los Lérida de Triana, pero no en la del Callejón de San Miguel del arrabal sevillano, sino en la calle Sol. Eso explica que Pastora naciera en Butrón, al lado de Sol, y no en Arahal, y que fuera bautizada en la Parroquia de San Román y no en la Parroquia de la Magdalena de Arahal, donde tanto la buscaron. Tres años más tarde, el matrimonio se mudó a la calle Leoncillos, entre Osario y San Ildefonso, y allí nació el menor de los hermanos, Tomás, un genio del cante. Tuvieron varios domicilios en esa zona hasta que se mudaron a la Alameda de Hércules, no sin antes vivir unos meses en la calle Castilla de Triana, en casa de una tía materna.

Pastora Pavón Cruz, La Niña de los Peines, pues, era sevillana de pura cepa, hija del gitano Francisco Pavón Cruz, El Paíti, de El Viso del Alcor, y de la gitana Pastora Cruz Vargas, de Arahal, conocida por Pastora la de Calilo. El Tío Calilo era el abuelo materno de los tres hermanos Pavón, Tomás Cruz Cantarote, de Arahal, que tuvo su fragua en la Puerta Utrera y que vivió también en la calle Tahona. Casado con Gracia Vargas Reyes, emigraron también a Sevilla con los tres niños cantaores, donde murieron de viejos. Arahal, pues, puede presumir de que las raíces familiares de la cantaora más importante de todos los tiempos están en el pueblo.

De todo esto hablaré esta noche en el salón de actos de la Casa del Aire (21.30 horas), con importantes novedades y el cante de la malagueña Paqui Ríos. La peña que lleva el nombre de la célebre cantaora calé organiza cada año unas jornadas de estudio sobre ella y, una vez más, estaré para aportar datos sobre la carrera artística de la que fue llamada La Emperadora del Cante. Una mujer de clase humilde, gitana, que llegó a ser la reina del cante andaluz y que se codeó con todas las grandes cupletistas, canzonetistas y tiples de su tiempo. Sus 260 cantes grabados en discos de pizarra son el mayor tesoro cultural del cante, de ahí que la Junta declarara su voz Bien de Interés Cultural.