¿Concordia o sometimiento?

Veo la fotografía del Rey, Aragonés, Ada Colau y Pedro Sánchez cenando juntos en Barcelona, y comentarios destacando el milagro, lo que desde Moncloa llaman “concordia”, cuando no es más que la debilidad del Estado con quienes no quieren a España ni en pintura y se han gastado nuestro dinero en intentar separarse del país por cojones. No se puede humillar más a Felipe VI y los ciudadanos españoles en general, pero hay quienes lo ven como algo necesario para alcanzar la paz social, como la Conferencia Episcopal, la izquierda en general, artistas, empresarios, Consejo Europeo o destacados presidentes de importantes regiones de España. Pablo Casado tiene un problema como líder de la oposición, porque si le sale la jugada a Sánchez, que todo es posible, será difícil que gobierne alguna vez. Esa es la idea del actual habitante de la Moncloa, que la derecha tarde en volver al poder o que se levante y aplauda en el Congreso cada vez que entre o salga el presidente, como en las repúblicas bananeras.

La apuesta de Sánchez es importante, pero arriesgada, porque los separatistas no van a cejar en el empeño de celebrar un referéndum de autodeterminación que les lleve a proclamar la República catalana, salga el resultado que salga de las urnas. Esto va a ocurrir sí o sí, porque Sánchez no ha sacado de la cárcel a los golpistas mediante indultos ilegales para volver a meterlos este mismo año. El Gobierno va a seguir sometiéndose todo lo que haga falta a los separatistas, y luego vendrán los vascos, con Otegui pidiendo ya que sean liberados los presos de ETA y Urkullu en Barcelona, hoy mismo, para unirse a la barbacoa independentista. Pero son diecisiete las regiones de España, con los mismos derechos, según la Constitución, y esto nos puede llevar a una situación complicada. Así que por muchos encuentros que organice Sánchez, como el de ayer, esto va para largo y no está nada claro lo de la paz social.