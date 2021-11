Condenan a Pablo Echenique por llamar violador a un hombre al que asesinaron

Los políticos de Podemos, Pablo Echenique y Juanma del Olmo, aseguraron que una candidata del partido en Ávila en 2019, Pilar Baeza, había sido violada. Ahora, la Audiencia de Madrid confirma la sentencia condenatoria y ordena que los acusados hagan pública la misma en los medios en los que ellos hicieron públicas sus afirmaciones. Es decir, tanto Echenique como del Olmo tendrán que difundir esa sentencia en rueda de prensa y en un tuit, respectivamente. Además, tendrán que pagar 80.000 euros al hermano del presunto agresor que fue el que demando a los políticos de Podemos.

Echenique y del Olmo defendieron que Pilar Baeza había sido violada, 35 años antes, por un hombre que fue asesinado por un familiar de ella con la ayuda de la joven. Sin embargo, el Tribunal Supremo condenó en 1990 a Pilar Baeza a 30 años de cárcel (cumplió seis en la cárcel) como cómplice del asesinato en 1985 en Madrid de Manuel López. Pero, como Pilar Baeza se presentó en las listas de Podemos en las elecciones municipales (finalmente, no obtuvo representación el 26 de marzo de 2019), estos dos sujetos salieron en su defensa tras escuchar las críticas en los medios de comunicación. Y es que nadie se podía explicar que esa mujer apareciera en las listas sin inmutarse.

Pablo Echenique y Juanma del Olmo han intentado defender que sus declaraciones se encuadraban dentro de eso que se llama libertad de expresión y que siempre se intenta que sea un verdadero coladero para cualquier majadero que dice o hace una barbaridad y quiere irse de rositas.

Pablo Echenique cree ser una especie de portavoz de la verdad, de la decencia y de una nueva política que se ha quedado en nada. Después del escándalo que protagonizó por no dar de alta en la Seguridad Social a su asistente, ahora nos encontramos con un político mentiroso e indecente que no duda en decir cualquier cosa para defender posturas políticas extravagantes. Cada vez que abre la boca mete la pata, cada vez que escribe un tuit mete la pata. Y cada día se le complica su vida política un poco más. Desde luego, en un país cualquiera, lo de su asistente hubiera sido motivo de dimisión. Desde luego, esta sentencia de la Audiencia de Madrid debería ser motivo de dimisión inmediata. Pero estamos en España, hablamos de Echenique (político de Podemos) y no debemos esperar nada de todo esto.

La política española es un vertedero que se llena, sin remedio, de una enorme cantidad de deshechos. Y no hay mucha diferencia entre unos y otros; que nadie crea que en los que confían son mejores que otros. Eso sí, lo de este Echenique es especialmente lamentable.