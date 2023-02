Confabulación contra Rosalía Borrico

He escuchado dos o tres veces la nana por bulerías de Blanca Paloma, esa cosa musical que nos va a representar en Eurorisión, y, efectivamente, es una nana: caí puyero anoche en la tercera escucha. Por tanto, si es una nana cumple perfectamente su función. Puede ganar, cuidado. Pero vamos a ver, una nana nunca puede ir por bulerías porque este palo es de fiesta. O sea, para no irse a dormir. Ahora, que siendo una nana, Paloma Blanca haya logrado que me quedara dormido con la nariz hincada en el teclado del ordenador como un loro, es un buen presagio. No seré yo quien diga que esta chica no sabe cantar, porque cantar, lo que se dice cantar, ya no canta nadie una papa. Después de escuchar ayer mismo a Manuela, la hija del guitarrista Antonio Moya y la cantaora Mari Peña, casi no me gusta nadie más. Se va a comer con patatas a todas las rosalieñas, satélites del gran astro del nuevo cante patrio del regresado y liberado gorgorito marchenero. El de los excelentes quesos Rey Cabra, el señor Villarejo, que se hacen Cuevas del Becerro, estará encantado con esta chica que nos va a defender en Eurovisión, aunque los puristas de la cantelogía lo puedan entender más bien como un ataque a la razón incorpórea de Antonio Mairena. Ya nos estrellamos con Remedios Amaya, y eso que es una cantaora genial. No le dieron ni un punto. Curiosamente, el Partido Socialista llevaba meses gobernando y ese año murió Antonio Mairena. No crean que esto fue una mera casualidad. Hubo como una especie de confabulación para enterrar el cante gitano-andaluz y abrir una nueva etapa en la jondología nacional. Évoras e Isidro Muñoz, casi nada. Había que sacrificar a alguien y echaron a Remedios a los leones de una Europa aún con restos nazis. Una gitana descalza, cual Andonda revivida, aquella que mandaba al Fillo a cantarle a los chiquillos por su voz de pollo ronco. O sea, afillá. Ahora van a mandar al tiro pichón a Paloma Blanca y no me extrañaría que estén detrás Chema Blanco, Pedro G Romero y el Niño de Elche. Objetivo, eliminar artísticamente a Rosalía, que es la reencarnación de María Borrico, aquella portentosa seguiriyera gitana de la Isla de León. En Archidona y Ronda tienen preparados los tanques por lo que pueda pasar. Imaginen que se estrella también Paloma y que hacemos el ridículo. Que se duerme el jurado de Eurovisión con la nana festera y Rosalía se tiene que dedicar a dar conferencias por las peñas flamencas con la guitarra de Faustino Núñez. Lo siento, estoy muy acongojado. No sé si llegaré a mayo.