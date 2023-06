Desde luego, ¡una extraña y paradógica pareja! Conocimiento y duda, con ellas pasa lo mismo que con el huevo y la gallina, ¿qué fue primero? difícil cuestión... A priori, todos diríamos que se duda cuando no se tiene conocimiento pero, ¿te has fijado en que, cuanto más conoces, más dudas se te generan sobre aquello que no conoces? es una simpática contradicción. Ya nos lo advertía Descartes: «la duda es el origen de la sabiduría» y no le faltaba razón al Padre del racionalismo porque la duda hace de nodriza de la curiosidad y cuando ésta se encuentra bien nutrida, llegan los descubrimientos, las sorpresas, las experiencias, los inventos y, para cuando te das cuenta... Voilà! Te encuentras justo en medio del huerto del conocimiento.

El diverso huerto del conocimiento

Allí encontrarás una amplia variedad de cultivos y, como cada uno te aporta una vitamina diferente, según pruebas, ¡más quieres probar! ¡más dudas te entran sobre cómo estará el siguiente! He ahí la paradoja: duda y conocimiento, conocimiento y duda... No puede existir el uno sin la otra. Lo gracioso es que, en ocasiones, ¡dudamos hasta de lo que sabemos! y ante esa incertidumbre cotidiana, nos acabamos marcando un socrático instante al darnos cuenta de que «solo sabemos que no sabemos nada».

Un curioso «despertador»

Momento filosófico... Cuando pienso en mis propias dudas, imagino una suerte de «despertador espontáneo» cuya alarma me sorprende y que solo consigo apargar con la clave del conocimiento. Quizás sea ése el secreto de la «DUDA«: se trata de un Despertador Único que Desarrolla nuestra Actitud puesto que las mentes inquietas, ¡son las que consiguen sus metas! Piénsalo, cuando has ganado tu propia batalla mental, ya has conquistado una parte importante de la victoria, ¡así es como empiezan las más destacadas trayectorias!

Una relación brillante

El secreto de la convivencia de esta singular pareja, duda y conocimiento, radica en algo de lo que solemos «ir cortos»: el tiempo. Cuantas más horas les brindes, mejor se llevarán; pero si pretendes «acortar camino», querer resolver todas tus dudas en un instante y estirarlo como un chicle para que, «de paso», abarque todo el conocimiento del mundo, lo que conseguirás es un cacao mental de primer orden...

La casa del disfrute

Haremos bien en recordar cual es el hogar de nuestra pareja favorita (duda y conocimiento), ambos habitan en la casa del disfrute, esto es, mientras más jugo le saques a cada una de tus experiencias, grandes y pequeñas, más conciente serás de todo lo que la vida te enseña. El disfrutar se erige como morada de la sabiduría porque cuando las emociones intervienen en el viaje es cuando se genera el auténtico aprendizaje. Abróchate el cinturón y... ¡que viajes bien!