Continúa la corrección. Qué esperar para hoy

La sesión de ayer en las bolsas fue de corrección a las subidas de estos días, el Ibex retrocedió un 0,87% hasta los 7.726 puntos. Semejante comportamiento tuvieron el resto de plazas europeas y americanas.

El dinero volvió a los valores más castigados estos días Solaria subió un 5,14%, Iberdrola se anotó un 3,48%, Almirall un 2,24%, Pharmamar sumó un 1,51% y Grifols un 1,15%. En el lado de los principales perdedores tuvimos a Amadeus que se dejó un 4,49%, Repsol un 4,17%, IAG perdió un 3,31%, Naturgy un 2,22% y Aena un 2,08%.

En el lado estadounidense el Dow Jones bajó un 1,08% hasta los 29.080,17 puntos, el S&P500 restó un 1% hasta los 3.537,01 puntos y el Nasdaq se dejó un 0,65% hasta los 11.709,59 puntos.

Ayer compareció Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos en el Foro anual del Banco Central Europeo. Manifestó: "El principal riesgo que hay ahora en Estados Unidos es la mayor propagación del virus", también manifestó que la economía no se recuperará hasta que no se restablezca la confianza. Indicó también "habrá un grupo sustancial de trabajadores que necesitarán apoyo para encontrar su camino en la economía pospandemia". "No vamos a volver a la misma economía. Nos estamos recuperando, pero hacia una economía diferente" dijo Powell según EFE. Sus palabras hicieron que los mercados bajasen.

Goldman Sachs, por su parte ven posibilidades alcistas para el S&P500 este año. Las prometedoras noticias sobre las vacunas, la división del congreso de Estados Unidos, apoyan la tesis del banco de inversión norteamericano que eleva el precio objetivo del S&P500 hasta los 3.600 ó 3.700 puntos para este año y ve el objetivo para el 2021 en 4.300 ó 4.600 puntos.

Personalmente creo que las bolsas seguirán subiendo tras esta corrección que puede ser en precio o en tiempo, eso lo veremos. Los mercados necesitan aliviar la sobrecompra de estos días. Normalmente los mercados descuentan unos siete meses antes lo que ocurrirá en la economía y si la vacuna la tendremos en verano es normal que comiencen las subidas en los mercados. Ahora bien, las empresas pagarán su factura y como norma general no se volverán a niveles de precios pre-covid hasta que transcurran dos o tres años al menos. Hay mucho que recuperar en bolsa y el inversor que se encuentre dentro del mercado debería continuar. Para los inversores que no están aún sería interesante ir entrando en correcciones de los mercados e ir tomando posiciones.

El índice Nikkei de Tokio baja un 0,53% hasta los 23.385,87 puntos y el Hang Seng de Hong Kong baja un 0,37% hasta los 26.071 puntos.

El oro cotiza en 1.877,30 dólares la onza y la plata en 24,325 dólares. El petróleo está en 40,48 dólares el barril WTI mientras que el Brent está en 43,05 dólares.

Hoy estaremos pendientes del Índice de Precios al consumo de España y de Francia. También de la Balanza comercial de la zona euro y del PIB de la zona euro. En Estados Unidos conoceremos el Índice de Precios del Productor y el número de plataformas petrolíferas de Berker Hughes.

Los futuros europeos vienen hoy mixtos, el Ibex baja un 0,66%, el DAX sube un 0,11% el Eurostoxx baja un 0,64%, el FTSE 100 baja un 1%, el CAC 40 resta un 0,46% y el Italia 40 retrocede un 0,82%.

Todo hace esperar que tendremos una apertura bajista y que la corrección continuará.