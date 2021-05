Contra impuestos, autoconfinamiento light

Cada vez me acuerdo más de mi tía Trini, valenciana ella, que está por allí, por tierras valencianas. Ya es mayor pero sabia como dice Benedetti que nos pasa a las personas: que nos volvemos sabios irremediablemente. Claro que eso ya no se tiene en cuenta, ahora estamos en la sociedad de los jóvenes viejos, pues muy bien, con su pan se lo coman. Una vez que andaba servidor por tierras valencianas fui a ver a mi tía, ya viuda, a su casa, y la encontré haciendo las faenas que podía hacer, aunque por ella se comería el mundo si le fuera posible. Y me dijo que ya no salía de su casa porque se ponía a ver la televisión y por allí se lo enseñaban todo.

Desde entonces cuando le doy al zapping la recuerdo, la TV nos ofrece toda clase de paisajes, sean concursos, películas, series, chismes o viajes, no hay que moverse de casa, me acuerdo de que la primera vez que fui a París y vi la Torre Eiffel, esa que no le gustaba a nadie, como las setas de la Encarnación, no sentí nada especial por la cantidad de veces que me la habían enseñado. “Bueno, esta es la torre ésa, ¿y qué?”, pensé. Eso sí, pude presenciar algo que me provocó vergüenza ajena: un grupo de turistas sevillanos, supongo, bailando sevillanas debajo del armazón aquel porque muchos sevillanos se tienen que dejar notar allá donde vayan, incluso cuando uno está sentado en un avión esperando el despegue y entran sevillanos se nota cantidad porque irrumpen hablando muy alto, riéndose y en plan chistoso. Para mí eso no se debe a que quieran promocionar la ciudad sino a que quieren espantar sus complejos de inferioridad.

Visto lo visto es mejor no verlo, que la TV te enseñe las cosas y ahora, en estos momentos, más todavía cobra importancia la reflexión de mi tía Trini. Todo va a subir, impuestos por todas partes, eso significa que también te van a clavar por todas partes porque, por ejemplo, en verano, sin pandemia y sin subir impuestos, ya te clavan por esas playas insufribles del sur de España donde al arroz hecho de cualquier manera lo llaman paella, donde las gentes se agolpan por todas partes y les encantan los lugares llenos de cemento con tal de tostarse en las playas o alojarse en esos complejos hoteleros que parecen el escenario de una telenovela en Miami, sitios en los que se puede soñar imitando a los ricos. Los ricos van a lugares muy distintos, es verdad que los hay muy horteras pero la Casa de Alba en verano se iba a sus palacios del norte y en invierno se venía a los del sur. ¡Cómo nos han engañado convirtiendo nuestro tiempo libre en un negocio para imitar las patochadas que la misma TV nos muestra!

En conclusión, ¿me van a subir mi IRPF? ¿Van a subir todo lo subible para poder pagarle a la UE y aligerar la deuda pública? Vale, háganlo, yo también tomo mis medidas: autoconfinamiento en casa, mejoras en su interior para estar más a gusto, salidas selectivas para que te claven lo menos posible, restricción severa del consumo, que no sabemos aún con lo poco que puede vivir feliz un ser humano: menos gasto en Mercadona, menos gasto en cualquier gran superficie, menos gasto en espectáculos, Sevilla en verano, lugares baratitos, costa del Guadalquivir, menos ropa innecesaria, como dijo el poeta Vladímir Mayakovski, dos camisas, una para usarla cuando la otra se esté lavando, menos tonterías, señoras y señores, menos Alehop, menos tiendas chinas que esos están matando el planeta con sus malas producciones en masa, menos tiendas moras, un autoconfinamiento elástico y racional, no pasa nada, ellos ejercen el vicio de pedir, nosotros la virtud de no dar, verán cómo así cambian las cosas.

Se supone que esto lo escribe un viejo y, claro, no es lo mismo, los jóvenes tienen que salir a ver mundo y aparearse por ahí. Háganlo, ¿no les han contado cómo se hace bonito, bueno y barato? Infórmense con sus padres y sus abuelos que para algo sirven todavía. Además, ustedes lo saben, los campings, las puestas en común, hay montones de establecimientos donde se come un bocata o dos por poca pasta, no me vengan con tonterías. Y a viajar, trenes y buses o hasta autoestop, ¿para qué les sirven las energías?

A todos, de todas formas, les recomiendo el autoconfinamiento dentro de un orden, se trata de aplicarse lo que aquella viejecita que se estaba muriendo le dijo al sacerdote que fue a confesarla y le soltó que tranquila que se iba a un mundo mejor: “No, padre, como se está en casa de una no se está en ningún sitio”. Eso es lo que debe pensar mi tía Trini -que ya bregó la suyo en la vida- y lo que cada vez piensa más servidor de ustedes, después, eso sí, de haber sido en la vida romero, no tanto como el gran León Felipe, que no paró de un sitio a otro, pero romero mucho más allá del Rocío y el Quema, simples excursiones para el esparcimiento.