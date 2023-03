Contra natura: ¿Por qué sube la vivienda?

Si se compra un coche y se quiere vender al día siguiente, el vehículo sufre una desvalorización importante aunque sólo tenga cien Km., aunque esté cuidado y realmente nuevo, en poco tiempo baja a la mitad de su precio original. Electrodomésticos, muebles, sólo se venden porque se valoran muy por debajo de su valor de nuevo. Todo objeto usado tiene un desgaste; cierto. La vivienda también. Los ladrillos se deterioran, y el cemento, y la arena, los enfoscados se pierden y se forman desconchados, más aún los yesos y escayolas usados en algunos lugares. Y hasta hay ocasiones en que las casas se caen. ¿Por qué extraña y peregrina razón todo pierde una parte importante de su valor y la vivienda usada se revaloriza? “La vivienda siempre es un valor”, dicen. Mentira. Se le da un valor pero no es su valor intrínseco. Un valor es un libro que se puede leer igual a los cien años de haber sido publicado. Una vivienda con mucho menos precisa una revisión. Sin embargo es lo único que se revaloriza. Eso y las obras de arte, pero la vivienda, desde hace más de un siglo, está muy lejos de parecer siquiera una obra de arte.

Cualquier cosa baja a la mitad de su valor poco tiempo después de haber sido vendido por vez primera. Una vivienda de setenta y cinco metros cuadrados, en cambio, que costó hace cincuenta años el equivalente a tres mil euros, en un barrio extremo, sin aislamiento frío-calor, hoy se puede vender en cien mil. ¿Qué causa objetiva puede haber, si las mezclas se diluyen? Y algunos propietarios ambiciosos ya están pidiendo por ellas hasta ciento treinta mil. ¿Por qué la vivienda sube y su precio se actualiza aunque tenga cincuenta o cien años? Esta es una de esas cosas extrañas que se imponen sin explicación posible, pero que a pesar de todo, peor aún, se acepta como algo natural. Inexplicable, completamente inexplicable porque, como ha quedado sobradamente demostrado, ni el ladrillo ni los elementos utilizados para pegarlos y ocultarlos, son elementos perdurables permanentemente. No existe por tanto —permítase la redundancia— ningún motivo objetivo para justificar la revalorización de la vivienda usada, ni por lo tanto para su equiparación continua al precio de la nueva.

Sólo pueden caber dos causas que, más que eso, son objetivos. En primer lugar la revalorización “graciosamente” otorgada por la Administración, al actualizar precios y con ello elevar cada año el impuesto correspondiente. La vivienda es un derecho, pero su disfrute conlleva una contribución que el Gobierno y la Administración local actualizan, es decir, elevan a su antojo y conveniencia económica. Una muestra más de la voracidad recaudatoria de todos los gobiernos. En segundo lugar se puede situar la imposición de una figura nebulosa, sin sentido ni justificación llamada “tasación”. Hay hasta escuelas de tasación. Pero la tasación no tiene en cuenta la antigüedad, y por lo tanto la degradación, al no tener en cuenta la vejez de los materiales de construcción. Por el contrario, la tasación de la que presumen tasadores/as diplomados/as y agencias inmobiliarias, se reduce a comprobar el precio medio de la vivienda en la zona dónde esta se enmarque, para fijarle un precio y, si puede ser, uno poco más alto que el de esa media.

Por eso nos podemos encontrar con el ejemplo ya expuesto de pedir ciento treinta mil euros por un piso de 75 metros con cincuenta años de antigüedad, esto es, de vejez. El gobierno y las inmobiliarias, vs. tasadoras ponen precio a la vivienda usada. ¿Por qué se revaloriza? Para cobrar más unos y otros. A eso llaman “prosperar”. Esa es la triste y lamentable realidad. La Constitución es papel mojado en este caso, cuando junto a todo lo aquí escrito, hay empresas públicas como EMVISESA que entiende por “precios asequibles” cobrar por ventas y alquileres cantidades similares a las que están cobrando los vendedores y arrendadores particulares, dispongan de una vivienda o de varias barriadas. Es la mayor burla posible a la Constitución, que no solamente no se haga vivienda pública para todas las familias necesitadas, sino que se pongan trabas en forma de impuestos y sobreprecios a lo poco existente, siempre maliciosamente valorado a criterio personal del funcionario, impuestos y sobreprecios sólo útiles para que propietarios y oficinas inmobiliarias puedan satisfacer su avaricia.