Coria del Río comienza la rehabilitación de sus cerros por cerca de 800.000 euros

El Ayuntamiento de Coria del Río le ha presentado a sus vecinos el proyecto de rehabilitación de los cerros de Coria del Río. La obra está cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), pertenece a la Línea de Actuación 5 de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), a la operación 05.1 «Espacios ecológicos y Patrimonio Natural: Rehabilitación ambiental y paisajística de los cerros de Coria del Río y creación de un corredor ecológico» y se enmarca en el Objetivo Temático 6: conservar y proteger el Medio Ambiente y promover la eficiencia de los recursos. El coste total de la obra asciende a 762.000€, que se invertirán en la rehabilitación de más de 31.000 metros cuadrados distribuidos entre el Cerro de San Juan y Cerro Cantalobos, para adecentarlos y convertirlos en zonas verdes de uso colectivo. Un proyecto que llevaba varios años planeado y que ahora se podrá ejecutar gracias a la ayuda de la Unión Europea. Según el alcalde de Coria del Río, Modesto González, “Estas son unas zonas privilegiadas que tienen la mayor parte de su terreno en condiciones impracticables, y los espacios que están habilitados no están lo suficientemente aprovechados. A esto se le suma los problemas que la falta de acondicionamiento ocasiona a las viviendas de la zona. Desde el Ayuntamiento teníamos que hacer algo, y esta ayuda nos va a permitir convertir la zona en habitable para el disfrute de todos los vecinos, además de crear espacios de interés turístico para aquellos que nos visiten”. Modesto González asegura que este ha sido el momento de presentarlo a la ciudadanía, cuando ya está a punto de iniciarse. “Este es uno de los proyectos más importantes que afronto como Alcalde, pero no quería vender un proyecto hasta que no estuviera todo atado. Ya está la licitación hecha y seleccionada la empresa, por lo que las obras comienzan en los próximos días. Gracias a la EDUSI, Coria del Río también seguirá creciendo en otras líneas, como el desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación para la gestión inteligente del municipio; el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible; la rehabilitación energética de los edificios públicos municipales; la realización de itinerarios de espacios culturales; y la regeneración urbana de barrios vulnerables. Todo ello supondrá una inversión de 6,25 millones de euros, de las cuales el 80% son procedentes del Fondo FEDER dentro del Programa Operativo Plurirregional de España 2014 - 2020.