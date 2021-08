Coria pide soluciones a sus carreteras, pero, con la Junta hemos topado

Por Coria del Río pasa una de las carreteras más transitadas del área metropolitana de Sevilla, como es la A-8058, que une el municipio con la capital hispalense. Sin embargo, sufre un preocupante abandono por parte de la Junta de Andalucía, que no atiende a las reclamaciones que le hacen tanto los conductores como los peatones. Por ello, Andalucía por Sí (AxSí) ha elevado al pleno de Coria del Río una moción para volver a pedir al Gobierno andaluz una actuación inmediata. AxSí Coria del Río vuelve a pedir a la Junta de Andalucía actuaciones en las carreteras que pasan por el municipio. Una de las medidas que pide el partido liderado por Modesto González es la construcción de una rotonda en la intersección entre Coria del Río y Palomares del Río, junto a la empresa Coria Gráfica, para eliminar así lo que los andalucistas consideran como un “stop mortal”, pues ya han sido varios los accidentes que han tenido lugar en ese punto, algunos costándole la vida a vecinos del municipio. Por otro lado, AxSí también pide mejoras para los peatones, solicitándole un paso sobreelevado con carril bici como el del Polígono PISA o el que se está construyendo actualmente en San Juan de Aznalfarache. La finalidad es que los ciudadanos puedan cruzar desde la zona conocida como Los Naranjos sin tener que poner en riesgo sus vidas, sino atravesando por arriba una carretera tan transitada como ésta. En esta línea, y mirando por la seguridad de los peatones, la moción también le solicita a la Junta de Andalucía la instalación de semáforos y pasos de peatones en la carretera A-8052 que une la localidad coriana con Almensilla, pues en ella se encuentra el Colegio Andrés Martínez de León y el Cementerio Municipal, y estos elementos de seguridad vial son fundamentales para salvaguardar la integridad de la ciudadanía. La moción de AxSí también ha servido para volver a reclamar el Plan PISTA que consiste en la construcción de carriles bici y de transporte público que unan directamente Coria del Río con Sevilla, algo que llevaba previsto desde hace más de 10 años y que aún no ha visto la luz. Según dicen desde el grupo municipal AxSí Coria del Río “nos vemos obligados a volver a reclamar a la Junta de Andalucía que invierta en la seguridad de nuestros ciudadanos. No podemos estar todos los días temiendo porque pueda pasar una desgracia irreversible, como ya ha sucedido. No pedimos nada extraordinario, sólo queremos que se amplíen los elementos básicos como pasos de peatones y semáforos, así como infraestructuras que ya existen en otros municipios de la zona pero que aquí no llegan. La única forma de poder conseguir estas mejoras que son toda una realidad es la insistencia del equipo de gobierno coriano, hasta el momento la Junta de Andalucía les da la callada por respuesta y no queda otra opción que seguir reivindicando esta pésima situación. ¿Sera esta vez la definitiva para que el gobierno autonómico no haga oídos sordos o se tendrán que producir más accidentes para que no caiga en saco roto? Como estamos acostumbrados, cuando se produzca alguno más se tomará cartas en la solución de este problema, desgraciadamente las cosas por esta zona se arreglan así. Coria del Rio lo necesita, como necesita el asfaltado de la autovía entre Coria y Gelves, a la altura del termino del segundo municipio el asfaltado es del tercer mundo y me da que va para largo y el volumen de trafico diario en esa vía es de miles de coches, motos y camiones diariamente.