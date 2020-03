Coronavirus y sintaxis

Ahora mismo, no hay siquiera un titular en los periódicos de medio mundo donde falte la palabra “coronavirus”. Donde falta es porque está omitida, es decir, porque se da por entendida. Una manera de cohesionarnos en torno al mal y su lucha es no mentar al bicho porque ya contamos con él, porque ya hemos asumido constantemente que no hay otro referente, otra conversación, otro fondo. De modo que en todo lo que decimos, leemos, nos dicen, nos cuentan, pensamos o piensan que pensamos está el coronavirus, expresamente o elidido.

El coronavirus, como idea y como palabra, como tema y como forma, se ha instalado de tal modo en nuestras vidas encerradas que las organiza absolutamente: nos levantamos recordando que seguimos en casa por el coronavirus, tratamos de llevar una vida ordenada a pesar del coronavirus, aplaudimos cada tarde a los sanitarios que nos protegen del coronavirus y nos acostamos soñando con que termine esta crisis del coronavirus.

Todo lo que nos cuentan a diario, a todas las horas el día, solo tiene un protagonista: el coronavirus. De modo que este virus se ha puesto bien la corona de su reinado en las vidas de todos. Veremos cuándo abdica o cuándo conseguimos destronarlo.

De momento, el coronavirus es sujeto de tanto como nos cuentan; es objeto directo de tanto combate como está generando; es objeto indirecto de la vacuna que no termina de llegar; atributo del problema gordo que tenemos; complemento circunstancial de tiempo de las medidas que se toman. En fin, que ocupa todas las posibilidades de entendimiento de todos los mensajes como nos cohesionan socialmente en estos días. El problema es que muchos líderes políticos, a pesar de que la sociedad civil se está organizando responsablemente, no entiendan hasta qué punto necesitamos que ellos comprendan la nueva sintaxis impuesta por el coronavirus, que no sepan leer lo que está sucediendo y lo que está por venir porque tengan un déficit de comprensión lectora.