Corrección. Mercados, qué esperar para hoy

Continuó la corrección en la jornada de ayer. El Ibex cerró la sesión en 8.058,10 puntos con un descenso del 0,80%. Técnicamente cerró su hueco que estaba situado en 8.055 puntos, no obstante terminó la sesión cerrando cerca de mínimos, con lo que no nos queda claro que la corrección haya terminado.

Entre los valores de mejor comportamiento encontramos a Acciona con una subida de un 11,43% con la noticia de que finalmente sacará a bolsa su filial de renovables, Almirall con un ascenso de un 1,22%, Repsol subió un 1,10% y Cie Automotive se anotó un 0,78%. En el otro lado de la tabla encontramos a Solaria que se dejó un 5,19%, Pharmamar bajó un 5%, Siemens Gamesa un 2,97% y Cellnex un 2,88%.

El resto de bolsas europeas también saldaron la sesión en negativo.

La empresa Renault presentó resultados y registra en 2020 su peor año con pérdidas de 8.000 millones.

En Estados Unidos los principales índices también cerraron con pérdidas, el Dow Jones bajó un 0,38% hasta los 31.493,34 puntos, el S&P500 retrocedió un 0,44% hasta los 3.913,97 puntos y el Nasdaq que bajó un 0,72% hasta los 13.865,36 puntos. El Russell 2000, el de las compañías de pequeña capitalización fue el peor parado con un retroceso de un 1,53%. Los índices americanos continúan con una gran sobrecompra. Técnicamente ya he hablado en anteriores artículos sobre la gran resistencia del S&P500 en los 4.000 puntos.

Seguimos pendientes de las rentabilidades del bono americano a 10 años. Mantenemos la vista puesta en las indicaciones de Nomura, con rentabilidades del bono entre 1,30% y 1,40% los mercados se resienten. Hoy el bonos americano a 10 años cotiza a 1,309%.

Y tras estas subidas, también pendientes de la inflación. Al respecto comentar que las materias primas continúan subiendo. El cobre y la madera en máximos. El dato del aumento de subsidios por desempleo no ayudó tampoco a los mercados.

Los índices asiáticos en negativo, el Nikkei baja un 0,72% hasta los 30.017,92 puntos y el Hang Seng se deja un 0,25% hasta los 30.527,25 puntos. Sin embargo, otros índices chinos como el Shanghai, el SZSE component o el China A50 están en positivo.

El oro cotiza en 1.770,80 dólares la onza y la plata a 26,950 dólares. El petróleo se toma un respiro, el barril WTI cotiza a59,77 dólares y el Brent a 63,33 dólares.

Hoy en la agenda macroeconómica estaremos pendientes de los PMIs en Alemania, Gran Bretaña y en la zona euro. A las 16:00h el dato del índice de ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos. También del informe de política monetaria de la FED.

Los futuros europeos hoy vienen con dudas, el Ibex sube un tímido 0,03%, el DAX un 0,01%, el Eurostoxx se anota un 0,22%, el FTSE 100 baja un 0,05%, el CAC 40 suma un 0,08% y el Italia 40 se anota un 0,39%.

Los mercados dudan ante el tamaño de la corrección que no está claro, pero que de momento, no parece que sea excesivo. Lo que no parece tener duda es que a medio y largo plazo las subidas se verán.

Estos días se habla mucho de los movimientos en las carteras de Warren Buffett, sus acciones favoritas, ..... más que seguir sus movimientos, como particulares podemos invertir directamente en Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway es una sociedad tenedora de origen estadounidense, dueña total o parcial de las acciones de varios grupos empresariales, es la empresa de Warren Buffett.