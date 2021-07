Covid-19: ¿De quién es la culpa?

Estamos intentando echar la culpa de lo que ocurre a alguien o a algo, sea como sea. El Gobierno, la Oposición, los fachas, los progres... Todos nos vienen bien si la cosa es culpar de lo que está pasando al prójimo. Pero lo cierto es que la pandemia sigue causando estragos en todo el mundo y seguimos enredados en debates que no conducen a ningún lugar en el que se encuentren soluciones.

La culpa es de todos. Hemos sido un desastre a la hora de cumplir con nuestras obligaciones. Todos. Algunos dirán: Oiga, oiga, que yo he sido formal y no he ido a una sola fiesta, ni he hecho nada mal. Contesto: ¿Y sus hijos? ¿Ha consentido usted que fuesen de viaje con los amigos, les pregunta de dónde vienen cada noche o no quiere saberlo? ¿Ha visto algo irregular en la calle y ha protestado por ello o ha llamado a la policía? Por acción u omisión, todos somos responsables de lo que está sucediendo.

Al principio de todo, era lógico cometer equivocaciones porque no sabíamos bien a qué nos enfrentábamos; pero ya no hay excusa posible. Y lo peor de todo es que seguimos buscando culpables lejos de nosotros mismos. Hemos demostrado ser un auténtico desastre, nuestra falta de disciplina y de compromiso es descomunal; nos importa todo lo que está a menos de metro y medio de nosotros; el resto no cuenta.

Ya ha pasado mucho tiempo desde que nos vino a saludar el SARS-CoV-2. Y no hemos avanzado gran cosa. ¿Cómo podemos estar criticando poder quitarnos las mascarillas en lugares abiertos y estando a más de metro y medio de distancia de otros, mientras nos estamos bebiendo unas birras en un velador hombro con hombro en mesas de 8 o más personas? ¿No queda raro discutir sobre el uso de la mascarilla con ella en la mano? ¿No es un poco tonto pensar que nuestros hijos no hacen botellón o que lo hacen en perfecto estado de revista con sumo cuidado y manteniendo intactas las normas anti Covid? ¿Hasta dónde va a llegar nuestro cinismo?

En fin, con los datos de contagios descontrolados, con las UCI’s hasta los topes, con enfermos muy jóvenes que comienzan a sufrir la enfermedad de forma violenta, nosotros seguimos buscando culpables para intentar creer que esto es cosa de los malos y que nosotros somos los buenos de la película. Y todos sin excepción pensando lo mismo. Todos queremos ser las almas claras y que el resto cargue con las culpas puesto que son ‘los otros’. Por supuesto eso es absurdo y lo que nos convierte al conjunto es en un grupo de idiotas incapaz de resolver un problema que, sencillamente, se está llevando a miles de personas por delante.

Pues nada, vayamos a tomar una cervecita y, de paso, a descubrir quién es el culpable de todo lo que sucede. Sin mascarilla y pegaditos unos a otros, no vaya a ser que hagamos las cosas bien. Lo de tener precaución y eso lo dejamos para mejor ocasión.