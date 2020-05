Crespones negros, signos de “barbarie”

He sacado al coche para que haga algo de ejercicio y de camino le he puesto gasolina. Vivo en un pueblo de la última corona metropolitana del Aljarafe sevillano y la verdad es que suelo ir al supermercado y de vuelta a casa, si acaso al cajero. Apenas salgo, pero mientras iba por las desérticas calles del pueblo me han impresionado los numerosos balcones cubiertos por la bandera de España con un crespón negro. Y es que en los medios aparecen demasiados números, porcentajes, estadísticas, y menos análisis del sufrimiento humano, no me refiero a imágenes morbosas y sensacionalistas sino a imágenes deontológicas y tertulias reposadas, reflexivas, en las que participen personas realmente competentes y especialistas en el estudio y las vivencias del sufrir humano, en lugar de limitarse los medios a llamar a propagandistas de uno u otro bando que nos ofrecen más pasión y sectarismo que pensamientos y sentimientos.

Esos crespones negros eran la única voz silente que se escuchaba por las calles. Si no me hubiesen llamado con su existencia no estaría escribiendo estas líneas, hoy pensaba escribir de otro asunto de los muchos que tengo en la cabeza, pero es que esos lazos me han hecho meditar y comprender con mayor intensidad lo fuerte que es lo que estamos viviendo en este Occidente alegre y confiado. Y lo que viviremos, si no yo, los jóvenes, porque la Tierra nos va a educar a base de palos y nos va a decir que la letra de la razón con sangre y muerte entra ya que no hemos madurado aún.

Rojo de sangre y fuego, la sangre derramada, invisible, en este infierno de miserias y carencias; amarillo como el sol que anhelamos volver a disfrutar tanto en lo físico como en lo psíquico y lo socioeconómico. Y ese trozo de tela negra es como una mancha del mismo color que nos invita al escarmiento sobre todo en el cuidado a los ancianos porque el crespón negro está ahí sobre todo por esas personas a las que hemos dejado morir como a perros o peor porque los perros han tenido más derechos que ellos, han gozado de paseos diarios, de comida, del calor de sus dueños. Es increíble a la barbarie a la que hemos llegado, el mundo insensible que, por un lado, se solidariza con los animales y con las personas que sufren a miles de kilómetros y, por otro, no ve la viga en el ojo propio en forma de vejez despreciada porque todo ahora debe ser joven y falsamente alegre y porque qué nos van a decir los viejos que no sepamos o que no sepa Internet...

Las preguntas que más he escuchado y leído en los medios de la llamada información de proximidad desde que empezó a hablarse del virus son: ¿habrá Semana Santa? No, mire usted. ¿Habrá Feria? Pues no, qué le vamos a hacer. ¿Y Rocío? Va a ser que no, este año le toca a la Blanca Paloma descansar de sus rocieros. ¿Y Corpus? ¿Y el derbi para cuándo? La última de las preguntas, ya con muchos abuelos muertos, es, ¿podremos ir a la playa? No se preocupe, les pondremos las sombrillas más separadas unas de otras y podrán ustedes quemarse más a gusto aún.

No tengo noticias de que nos hayamos preguntado por nuestros viejos, claro, quién iba a pensar que en el interior de los asilos –nada de eufemismos como Residencias de la Tercera Edad- se iban a desarrollar unos hechos que será la Justicia la que deba poner blanco sobre negro, con tinta muy negra, si es posible y la Justicia lo cree así.

Los viejos son un estorbo y los niños también, para qué nos vamos a engañar, no digo que haya que extender a todos esta afirmación, pero sabemos que es así en numerosos casos y que por tanto hay que asilarlos en geronto-edificios y en colegios. Pero eso no es lo peor. Lo que hay que preguntarse es qué nos ha hecho llegar a estos extremos, por qué se ha llenado todo de crespones negros en distintos lugares de España en señal de luto, por qué hemos desembocado en este grado de barbarie, con perdón para los bárbaros que por cierto valoraban mejor a sus viejos. Me temo que las respuestas son lo realmente preocupante porque en ellas se encierra lo poco o nada que va a cambiar el panorama cuando esto acabe, si acaba. Espero que no sean tan ingenuos como para echarle la culpa de todo al gobierno.