¿Crimen por homofobia?

Por lo visto, si el alcalde de Madrid, el señor Almeida, hubiera puesto la bandera LGTBI en el balcón del Ayuntamiento de la capital de España, Samuel, el joven de la Coruña asesinado de una paliza, hubiera tenido menos posibilidades de morir. Esto han dado a entender Monedero y Echenique, de Podemos, un partido que gobierna el país. O sea, la culpa es de la derecha o de la ultraderecha, antes de que se sepan las causas de la paliza al infortunado joven. Pero cuando se sepan, los responsables habrán sido los niñatos que lo han matado y no ningún partido en concreto, y serán juzgados y encarcelados si la Justicia así lo dictamina. Es como culpar a la izquierda de los atracos, por robar tanto, esto es, por la corrupción, que no es algo exclusivo de ningún partido o ideología. O a los historiadores, de los crímenes racistas, por decir que los españoles masacramos a los indios americanos cuando descubrimos América, si es que fue así, que hay otros historiadores que lo niegan.

No he estado jamás en una manifestación de gais y no por eso voy a ser responsable de que unos perros rabiosos hayan matado a un homosexual, si es que se confirma que la mortal paliza al joven gallego fue por homofobia. Pero mientras se sabe o no, políticos y medios de comunicación ya están incendiando las redes contra quienes no apoyan el movimiento LGTBI o cuestionan la política del actual Gobierno y de gobiernos anteriores, con este colectivo. Hay quienes piden incluso que se ilegalice a Vox por crear odio. ¿Y no a los medios de comunicación que incitan a odiar a la derecha o a la izquierda? ¿O a los partidos que han sido condenados por corrupción? Podríamos ilegalizar a los que votan lo que no deben, aunque sea a partidos con representación en el Congreso. Pero estamos muy entretenidos con las encuestas, porque aquí lo que de verdad interesa es quién ganaría las próximas elecciones generales, si la derecha o la izquierda, que no paran de echarse mierda encima.