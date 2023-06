Cristo, abogado en Lebrija

El cristianismo consiste en seguir a Cristo. Algunas veces sirve muchísimo entender qué es una palabra derivada. Y “Cristo” es la traducción griega del hebreo “Mesías”, es decir, el ungido por Dios para salvarnos. El elegido fue, ya lo saben, Jesús de Nazaret, que no vino a juzgar a nadie sino que dictaminó aquello de “no juzgad y no seréis juzgados”. Que, juzgando y llamándose a sí mismos abogados, vengan unos supuestos cristianos a decir que los homosexuales generan violencia cuando demuestran su amor es para que los invitemos a leer de nuevo los Evangelios, o a que los mandemos a preescolar del cristianismo, que fue aquel instante en que Jesús dijo, sucintamente, lo del mandamiento nuevo: “Amaos los unos a los otros como yo os he amado”.

El cristianismo es sencillo de entender porque vino a sintetizar de un modo hasta didáctico todas las leyes judías ya resumidas de por sí en las tablas de Moisés. Aquellos diez mandamientos, tan básicos, fueron resumidos en uno solo, precisamente para que quienes no entendían entendiesen de una vez por todas: que solo íbamos a ser juzgados por el Amor. Es simple, aunque nos cueste, por naturaleza, ponernos en el lugar, en el pellejo, en la situación del otro. Ahora lo llaman empatía. Pero da igual desde qué punto de vista filosófico, político o social se lance la propuesta de ensanchar nuestra propia vida imaginando que es otra, esa remota pero humanísima posibilidad de que nuestra vida, en vez de ser como la que es, fuese como la de quienes tenemos enfrente. Al fin y al cabo no nacemos, sino que nos nacen, sin preguntarnos. Jesús de Nazaret, sin planes aún de que su doctrina se convirtiese algún día en una religión tan universal, se pasó sus años en este mundo repitiendo el mantra de que nos pusiéramos en el lugar del otro, que amásemos incluso a nuestros enemigos, que no nos obsesionáramos por cumplir más leyes que la del amor al otro. Por eso comía con publicanos y prostitutas y despreciaba a los fariseos. Por eso insistió en lo de la oveja perdida, en el hijo pródigo, y también en los sepulcros blanqueados. Hoy, dos milenios después, pareciera que aquellas parábolas hayan complicado las cosas en vez de facilitarlas. Pero eso no es un problema de Cristo, ni cristiano, sino un problema de interpretación de quienes se autoproclaman defensores de no sé qué causa.

En Lebrija, que es donde nació Andalucía, hace siglos que caló hondo el cristianismo, consistente en ponerse en el lugar del vecino, y ni siquiera hizo falta que llegaran las huestes de Fernando III, llamado el Santo. Los niños de entonces, como los de ahora, no se asustaban de que dos personas se besen en medio de la plaza, sino que se escandalizan, antes y ahora, de que otras personas puedan usar la plaza pública para recriminar que eso pueda ocurrir. Dejad que los niños se acerquen a mí, dijo Cristo, el inventor sin saberlo del cristianismo. Cristo solo abogó por eso.