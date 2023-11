Cristo condenaría con firmeza lo que ha pasado en el seno de la Iglesia

El episcopado español debería entonar el mea culpa, debería mostrar su asombro y su vergüenza, debería claudicar ante el cetro de la verdad aunque esa verdad emane de lo terrenal. Pero no, tras conocer el informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales dentro del ámbito religioso, han optado por el secretismo, por cerrar las puertas y las ventanas por si alguien se atreve a mirar (justo lo contrario que pidió el Papa Francisco), han optado por defender a unos sacerdotes y religiosos que forman parte de la infamia que supone abusar de cientos de miles de personas.

Son 440.000 personas las que han sufrido abusos por parte de pederastas y eso supone que el escándalo y el dolor son inmensos. Parece mentira que los obispos opten por seguir manteniendo una postura frentista. Jesucristo nunca permitiría algo parecido en su Iglesia. Y si no lo saben los obispos es que no hay remedio a un problema tan descomunal como tóxico.

Si bien es esencial echar la vista atrás y resarcir del daño a los afectados, si bien es necesario pedir perdón de una vez por todas, no se puede ni se debe pensar que el problema es del pasado. Siguen existiendo abusos, siguen encontrándose pederastas en los colegios religiosos y en las parroquias y sigue existiendo el riesgo de que la vida de los menores se vean truncadas. De nada sirve ponerse enfrente y negar la mayor, tachar de mentira un informe serio y tremendamente doloroso. De nada sirve proteger a los causantes del problema.

Estudié en un colegio religioso y yo mismo conocí algún caso de abusos. Uno de los religiosos era conocido por los tocamientos en su despacho a los niños del colegio. Aquel sujeto se apellidaba Iturbe. De hecho, un verano le sacaron con urgencia del campamento de verano en el que seguía cometiendo sus fechorías. Un padre amenazó con denunciar al religioso. Meses después supe que estaba en otro colegio de la Orden. No pasó nada.

Soy cristiano y me escandaliza todo esto. Fui católico y practicante y no me arrepiento de haberme separado hace ya algún tiempo. Y estas cosas son las que me reafirman en mi postura.

El episcopado español se equivoca con su negación de la mayor. En la Iglesia española ha habido un problema desde hace decenas de años. Ahora, el problema es menor puesto que, seamos claros, la edad media del clero es altísima. Hace unos días conocí que una Orden religiosa de enorme envergadura contaba con religiosos (pocos) que superaban (de media) los 72 años. Será difícil que un grupo de ancianos pueda seguir cometiendo tropelías, pero la Iglesia es enorme y es necesario estar alerta. Negando el problema no se soluciona, al contrario.