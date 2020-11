¿Criterios inamovibles?

Nunca he creído mucho en que haya que tener una opinión sobre las cosas hasta el final de nuestros días. El gran cantaor José Menese cantaba una soleá de Francisco Moreno Galván que viene que ni pintada:

Soy más firme que las cuatro

columnas de la Alamea.

Los Hércules y los leones

y el hierro que las rodea.

Eso está bien, ser firmes en las ideas, pero con 20 años no se puede tener la misma opinión de las cosas que con 60, porque la vida no es una calcomanía. No soy nada monárquico, sino todo lo contrario, pero desde que esta plebe que nos gobierna está queriendo acabar con Felipe VI, le tengo más simpatía. Sí, porque si quieren acabar con él, siendo del metal que son, entre la lata y el latón, les confieso que es algo que me mosquea. Me ocurre lo mismo con los distintos partidos que andan siempre a la gresca. Acosan de una manera tan miserable a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que me cae ya hasta bien. Claro, la critican sujetos como el sociolisto Antonio Carmona o periodistas como Angélica Rubio y, sinceramente, no tengo duda alguna de por quién he de tomar partido, aunque no tenga la posibilidad ni el deseo de votarla.

Nunca he entendido la política como el fútbol. Si al Betis se le caen las medias, dejo de verlo con la misma pasión que cuando iba al Villamarín a ver arte en las botas de Rogelio, Cardeñosa o Gordillo. Y si Izquierda Unida me decepciona, y hace años que lo hizo, prefiero no votar antes que seguir dándole mi confianza. No entiendo que estos días no se estén rompiendo públicamente cientos de carnés socialistas, con la que está liando Pedro Sánchez. No por el hecho de que se esté apoyando en EH Bildu para sacar adelante los PGE, porque todos lo han hecho cuando les ha hecho falta, sino por decir que jamás lo haría y defecar sobre lo prometido. ¿De qué metal están hechos los socialistas, que aguantan a un señor que está matando al partido más importante de España desde hace más de un siglo? ¿Qué más tiene que hacer Pinocho para que le paren los pies?

El popular Maroto dijo hace años que no le temblarían las piernas para llegar a acuerdos con nadie, en referencia a los herederos de ETA, con los que el Partido Popular ha pactado decenas de veces en Euskadi. ¿A qué viene ahora tanta hipocresía, si lo volverían a hacer en caso de necesitar su apoyo para gobernar en algún ayuntamiento? Con Bildu o con Vox, les daría igual porque todos pierden el culo por el poder y el parné.