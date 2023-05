Criticones de nuestra Feria

Sevilla ha vivido la semana grande con su Feria de Abril, se ha vivido intensamente, pero también se han generado varios frentes abiertos de debate, el primero si este formato de Feria, de sábado a sábado es el más correcto o no.

Muchas voces alzándose para que regrese la anterior, de lunes al domingo, y otras abogando por respetar este, que se vitó y salió ganador e, incluso, que se amplíe a un día. Para algunos un día más de Feria es una locura y, para otros, una bendición.

Sea como fuere todo esto se suele medir en función de intereses para la ciudad y del impacto económico que dejaría y que, a todas luces, sería positivo con unos 130 millones de euros más.

Polémica por un «día de fiesta» insulso en el medio en el que muchos preferirían un «lunes de resaca» a un día en el que, fiesta o no, se va a ir a la feria. Algo que deberían de replantear.

Más casetas, retranquear la «Calle del Infierno» un poco más a Blas Infante y poner 300 más, son otras medidas muy comentadas con partidarios y detractores al 50%.

Pero uno de los temas más debatidos es la privacidad de la Feria, de «es que las casetas son casi todas privadas», «es que no dejan entrar» o «la Feria es clasista y para gente de dinero», la verdad es que quién afirma todo eso o no ha venido a Sevilla o no se sabe mover en Sevilla.

Hay muchas casetas privadas, cierto, la inmensa mayoría, pero siempre hay un amigo que te invita, alguien que te conoce y puedes entrar perfectamente.

¿Los precios? Son más caros que en otro punto de la ciudad pero es la Feria, no se va a cobrar un recargo como la «famosa» que salió en televisión «por ser Feria», pero si es cierto que todo es un poco más caro.

¿Clasista? Esto es lo más curioso: ¿La Feria clasista y para gente de dinero? Una falacia muy grande.

Normalmente escrita por ignorantes de fuera que o no saben de qué va la Feria, o no han venido nunca, o critican desde la distancia o tienen un afán destructivo incentivado por quién sabe qué o quién.

Para hablar de la Feria hay que vivir la Feria, Sevilla es ciudad hospitalaria pero no tonta -aunque muchas veces se peque de ello- y sabe abrir sus puertas a quién lo merece, otra cosa es que se quiera venir a la Feria «por la cara» o querer tener más popularidad en redes sociales criticando a la Feria y que, al fin y al cabo, habla de la poca originalidad y pobreza de ingenio de esa persona.

Qué gustan mis palabras: bien. Que no gustan: pues a aguantarse como muchos sevillanos nos hemos tenido que aguantar las injustificadas críticas a nuestra Feria. Si no te gusta pues no vengas, es simple.