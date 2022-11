Hay estos días una enorme polémica en los medios de comunicación sobre problemas entre críticos de flamenco y artistas, aunque centrados en determinados comentarios en una red social por parte del Niño de Elche contra el crítico de El Mundo Andalucía, que no es necesario volver a transcribir. No es nada nuevo, desde luego, pero hay que decir que la relación entre la crítica flamenca y los artistas no es ni mucho menos como puede reflejar esta polémica, que daña claramente la imagen del flamenco de una manera terrible. El artista trata de ser amigo del crítico de flamenco buscando que destaque su trabajo y, sobre todo, que nunca lo machaque en el periódico. No descubro nada nuevo si digo que siempre ha habido críticos amigos de artistas e hipotecados con ellos. Uno de ellos, ya fallecido, me confesó un día que un célebre cantaor le había comprado su primer coche, lo que justificaba que fuera siempre un vocero de ese artista tan generoso. Pero son casos aislados. En general, la relación de los críticos y los artistas suele ser respetuosa, y lo aseguro porque llevo más de cuarenta años ejerciendo la profesión. El Niño de Elche simuló un día mi entierro en Facebook y no le di apenas importancia, porque lo hizo con gracia. Me llevaban seis legionarios y me llamaba Tajórquez. “Tajórquez ha muerto. Descanse en paz”. Otra cosa son los comentarios en redes sobre el compañero Manuel Martín, aludiendo con mal gusto y una crueldad terrible a su enfermedad y prácticamente deseando su muerte y animando a sus parroquianos a ir buscando un festejo. Naturalmente, se está produciendo un movimiento de solidaridad en favor del compañero por parte del mundo de las peñas flamencas. Esto está bien, pero sería deseable que el asunto no se desmadrara para que no saliera dañado el mundo flamenco. Sobre todo, porque críticos y artistas han convivido siempre en armonía, y así sigue siendo. Si un crítico ofende a un artista, que lo lleve a un juzgado, algo que ha pasado, porque tiene derecho a defenderse. Evidentemente no voy a entrar en nombres, pero ha habido críticos que persiguieron a determinados artistas, machacándolos siempre. Por ejemplo, podríamos referirnos a Morente y el ensañamiento de un sector de la crítica sevillana contra él. Esos mismos críticos eran a su vez voceros de Caracol o Mairena. O sea, que habría mucha tela que cortar. Los críticos no somos santos, desde luego, y los hay de diversos pelajes. Un día vi cómo Paco Vallecillo, el primer asesor de flamenco de la Junta, animaba u ordenaba a un conocido crítico que crujiera a Juan el Lebrijano, y lo crujió. Si vamos a la guerra, que eso parece, pueden salir muchas cosas y vamos a hacerle mucho daño al flamenco. Ojalá esta polémica no crezca, se acabe y un día podamos organizar una barbacoa dominguera entre artistas y críticos, porque nos necesitamos. Y nos queremos.