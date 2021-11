Cs, PP, PSOE, etc., y la puerta verde

¿Se acuerdan de la canción? Qué habrá detrás de la puerta verde. Lo que interesa a los ciudadanos de verdad no es que los medios nos digan que ha habido o que va a celebrarse una reunión de éste o aquel partido político sino que se transmitan en directo esas reuniones a ver lo que se cuece dentro. Sería mucho más apasionante y distraído para el receptor, en ocasiones mucho más que Sálvame o los supuestos debates de La Sexta donde está el pescado vendido y ya sabemos lo que va a decir cada uno: en esencia, lo mismo que la semana anterior, de ahí que sea necesaria la puesta en escena a base de interrupciones y follones varios.

Colocar micrófonos y cámaras en reuniones internas de partidos es una quimera porque rompería con la naturaleza humana de rivalizar unos contra otros y de desarrollar un egoísmo primero en grupo y luego individualmente que es lo que mueve el mundo. Por eso en la reunión de Ciudadanos del mes de junio algún Judas tuvo que servirse de lo oculto para grabar y después filtrarlo a la SER. Vaya usted a saber cómo se ha cocido todo, pero el caso es que por una filtración de junio la SER ha apuntado y los partidos han disparado.

En el mundo de las ciencias de la comunicación llamamos base primaria de referencia a la filtración o bien a un pleno de Las Cortes en directo, donde no hay mediación de los medios sino que el propio ciudadano, si tiene tiempo y ganas, puede asistir desde su casa a toda una sesión de uno o varios días y luego comprobar cómo los medios informan sobre ella. Lo de Ciudadanos y el Judas es peccata minuta, ¿se imaginan ustedes poder asistir en directo a reuniones de la OTAN, de los consejos de ministros, de Biden y su gabinete o de los consejos de administración de las grandes multinacionales? Pues imagínenlo, es lo único que pueden hacer, el poder es poder porque nos cierra las puertas después de que una cámara de TV haya hecho un barrido a una serie de personas con caras generalmente sonrientes. Luego empieza lo importante que ya nos está vetado, nosotros al Sevilla, el Betis, los bares y el jaleo de los medios.

Los presupuestos andaluces deben ser positivos, en líneas generales, cuando todos los partidos prefieren elecciones antes que aprobarlos y que se desarrollen, no sea que el PP siga subiendo. O deben ser un desastre, el caso es que cada cual interpreta su papel, creo que hay quien se opondría a sus propios presupuestos si no los hubiera visto y le dijeran que eran de otro partido. Desde que Espadas comenzó a dárselas de conciliador con Moreno Bonilla cualquiera que tenga ya unos años y haya soportado lo que se llama el juego político sería consciente de que eso no era más que una pose. O Espadas no sabía salir de su propia enredadera o alguien de arriba le ha dicho que tiene que salir por narices o ambas cosas y la oportunidad ha venido por el Judas de Cs que, además de traicionar a los suyos, les ha hecho un flaco favor adicional porque ha situado a su jefe como el gran hipócrita del gobierno, lo que le faltaba a Cs para descalabrarse del todo y darle la razón a Vox cuando le dice una y otra vez al PP -la derechita cobarde, según Vox- que no hay que fiarse de Cs y tiene razón porque, ¿qué es Cs? Yo es que no lo sé, creía que podría ser la derecha liberal que necesita España desde el siglo XIX al menos pero es que no es ni eso, es un no ser, un no partido muy partido que no ha aprovechado las mejores como la victoria en Cataluña hace un par de legislaturas. A los políticos y a la gente en general les da igual lo del contexto junio-noviembre, el cerebro simplifica por innatismo y Marín es un embustero. Punto.

La que se ha formado por una filtración fuera de contexto. No me extraña que se interprete la colonización de América como un montón de asesinatos de indígenas si vemos las cosas del siglo XVI y XVII desde el siglo XXI y las charlas internas de junio desde noviembre. Si hubiera un Judas en cada reunión interna de todos los partidos, si nos dejaran saber qué hay tras las puertas verdes, llegarían estos mozos y mozas a la guerra civil, acudirían todos a la subasta de la Guardia Civil a comprar cuarto y mitad de fusiles. O harían lo que hacen ahora: un pacto de no agresión, tú no te metes en mis reuniones ni yo en las tuyas. Salvo excepciones como la presente. ¿Quién es el filtrador? Si lo hay, ya lo veremos cuando se pase a otro partido o lo coloquen en algún lugar fuera de Cs, aunque no sé si Roma paga traidores en Andalucía. Como Poirot, el investigador de Agatha Christie, no hay que descartar a nadie, ni al propio Marín.