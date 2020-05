Cuaderno de Goya (II)

Lo primero que me planteaba no era tanto cómo habían sido extraídos, sino que para llegar a ellos, habría que rastrear todos los pasos –también de los que de pronto aparecen en exposiciones, colecciones o subastas de arte y de las que se desconoce origen y/o autoría- para analizarlas a partir de las diferentes manos por las que han pasado desde que las pintara Goya y comprobar si son auténticos, porque en el texto se calificaban como “atribuidos”.

Guardé entonces este recorte junto con algunos otros que recopilaba de Goya sin profundizar en estos aspectos sobre los que ya he reflexionado muchas veces –y si me da tiempo expondré aquí- para pasar a otro asunto en relación con el maestro, en lo que bien puede ser esta hemeroteca alternativa, relacionada sobre todo con lo que afecta al arte, a los artistas, a la manera de interpretarlo, a la felicidad que nos reporta y a las otras cosas no tan agradables que suceden en este pequeño mundo, en relación con la inmensidad de todos los demás.

1ª: Ayer mencioné por error a BORIS VIAN como fundador de la Patafísica, cuando es ALFRED JARRY (1873-1907) el que se tiene por padre al utilizar por primera vez este término, en su libro “Gestos y opiniones del Dr. Fustroll, patafísico”, escrito en 1898 pero publicado en 1911. BORIS VIAN, no obstante es uno de los seguidores más destacados, cuando en 1948 y al crearse oficialmente la Academia de Patafísica, es nombrado sátrapa.

2ª: Este cuaderno pretende mostrar a los lectores, las diferentes maneras de acercarnos al arte, desde su pulcritud y belleza y desde situaciones no tan gratas en las que convendría reflexionar para que no se infravalore a los artistas, no se contribuya a un tráfico ilícito, se inflen tendenciosamente la cuantía –que no la valoración- porque esa es otra cosa bien distinta y de la que escribiré otro día.

3ª Debo advertir también, aunque quizá no debería porque sería confesar que el culpable es el camarero, que algunos párrafos están escritos desde la patafísica, o lo intentan. Ya me agradaría pertenecer a esa Academia. No obstante en el contexto de ese ambiente de transgresión y de humor y también de mordacidad, están escritos.

4º: El arte es una ciencia y la ciencia, un arte y como tales, sujetas a interpretaciones. Cada quien que de las suyas y como siempre: ¡Salud y patafísica, herman@s!