¿Cuál es mi tiburón?

Hay cosas que tienen la capacidad de no pasar de moda, no importa el momento en el que las conozcas, que nunca pierden su vigencia. Hay quien piensa que “no hay nada nuevo bajo el sol”, que “ya está todo inventado”; mi pensamiento se encamina más “a lo Colón”, esto es, estoy convencida de que quedan “nuevas Américas por descubrir” y no me refiero necesariamente a que vayas a hacer el descubrimiento del siglo pero tu visión sobre algo que ya existía puede resultar interesante, novedosa y ayudar a mejorar las cosas...

El arte de re-visar

Por eso, a veces, me gusta practicar el “arte de re-visar” que, literalmente, significa volver a ver. Como si se tratara de ese precioso vestido que perteneció a tu abuela en su juventud, lleva años y años guardado en un baúl, tú lo sacas, le quitas el polvo, le das tu toque personal y ¡ey! resulta que tienes una joya vintage; también me gusta hacer lo propio con ideas, libros, consejos que me dieron hace tiempo... Porque, como una buena peli, cuando la vuelves a ver, es decir, cuando la re-visas, percibes cosas que con el primer visionado te pasaron desapercibidas.

Así que con el ánimo de “re-descubrir” las Américas, hoy estuve revisando a un autor estadounidense de principios del SXX, Lafayette Ron Hubbard y había algo muy curioso que contaba allá por los años 50. Según este antiguo oficial de marina:

“Los japoneses siempre han gustado del pescado fresco pero las aguas cercanas a Japón no han tenido muchos peces por décadas. Para alimentar a la población japonesa, los barcos pesqueros se empezaron a fabricar más grandes para ir mar adentro.Mientras más lejos iban los pescadores, más era el tiempo que les tomaba regresar a entregar el pescado y este ya no estaba fresco.

Para resolver el problema, las compañías instalaron congeladores en los barcos pesqueros, así podrían pescar y ponerlos de una vez en los congeladores.Sin embargo los japoneses pudieron percibir la diferencia entre el pescado congelado y el fresco, como no les gustaba el congelado, tenían que venderlo más barato.

Como solución, las compañías instalaron en los barcos tanques para los peces.

Podían así pescarlos, llevarlos a los tanques y mantenerlos vivos hasta llegar a la costa. A pesar de todo el esfuerzo, después de un corto tiempo los peces dejaban de moverse en el tanque, estaban aburridos y cansados. Los consumidores japoneses también notaron la diferencia del sabor porque cuando los peces dejan de moverse por días pierden el sabor fresco.

Para mantener el sabor fresco de los peces, las compañías pesqueras los ponen dentro de los tanques en los botes, pero también meten a... ¡Un tiburón pequeño! El tiburón se come algunos peces, pero los demás llegan muy, pero muy vivos. Los peces son desafiados, tienen que nadar durante todo el trayecto dentro del tanque para mantenerse vivos.”

Binomio desafío-prosperidad

Hubbard concluía que: “Las personas prosperan maá cuando hay desafíos en su medio ambiente» ¡Me pareció genial este texto! tan lleno de verdad en los 50 como ahora. La carencia de retos da lugar a una falsa sensación de comodidad, una seguridad ficticia pues cuando se pierde la frescura del ingenio, la ilusión y la creatividad... ¡Tu progreso se queda más congelado que el pescado! y, como le pasaba a éste, pierdes valor.

La prosperidad no llega por casualidad, la mente -al igual que cualquier proyecto- para progresar necesita tener objetivos, incentivos, algo por lo que luchar y en ese “porqué“ resulta estar la catapulta de tus mejores habilidades, las cuales habrían permanecido en la sombra sin la presencia del tiburón.

¡Cuidado! Esto no significa que, a partir de ahora, te “líes la manta a la cabeza” y metas de golpe a una comunidad de tiburones blancos en tu estanque (eso sería más bien imprudente y de mal estratega) pero si conviene recordar que, de vez en cuando, para mantener viva tu energía, productividad y emoción es oportuno invitar a nadar a tu estanque a alguno. Ya sólo queda una cuestión, plantéate: “¿Cuál es mi tiburón?”.