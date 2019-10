«Cualquier tiempo pasado es mejor, pero también es mentira»

Fue hace un mes. Concretamente en el Muelle de la Sal, el día de la presentación de la nueva programación de Canal Sur Radio. Ya habíamos hablado por redes sociales con antelación, pero ese día te pude estrechar la mano.

Fue una cosa fugaz y rápida. Estabas rodeado por los tuyos, tus compañeros. Me despedí y pensé que hasta ahí había llegado nuestro encuentro, pero la vida es caprichosa y te reserva momentos inesperados que bien lo valen todo.

Horas más tarde, me encontraba con mi amigo Pablo Lastrucci camino de la calle Betis. Llegamos a un local, pedimos un refrigerio y nos cruzamos con Valentín García. Le saludamos y empezamos a charlar.

Estuvimos más de una hora hablando con una persona que irradiaba vida. Nunca se me olvidará esa frase que me soltó en mitad de la noche: «Juanmi, a mí me viene muy mal morirme ahora».

Valentín estaba viviendo. Nos contaba que, días antes, había bajado con una botella, unos vasos y unos hielos al río, en la orilla de su Triana, y había estado tomando una copa con su novia, disfrutando de la vida y de los momentos, aprovechando cada minuto.

Nos contó anécdotas de sus inicios. Su paso por Radio Sevilla, con Ferreras y Blanco, y sus vivencias en Canal Sur. ¿Cómo era posible que alguien de Madrid fuese capaz de retransmitir Semana Santa? Pues explicando lo que estaba viendo y sintiendo.

Para que vean la clase de persona que es, cuando nos despedimos de Valentín, a la media hora, tanto Pablo como yo recibimos en nuestras cuentas de Twitter un mensaje del bueno de Valen pidiéndonos disculpas por si nos había contado muchas batallitas. Nosotros sólo podíamos decirle que le estábamos muy agradecidos por las dos horas que nos regaló.

Valentín nos dio una clase de periodismo y un máster de la vida. Hoy no estás con nosotros. Te venía mal morirte. La vida es caprichosa y no podemos controlarla como nos gustaría.

Has vencido a la vida. Has sido capaz de aprovechar tu paso por aquí para dejarnos algo que siempre estará presente en todos nosotros: esperanza.

Pocas cosas hay más bonitas que, en la ciudad de la esperanza, inundar de ella a tanta y tanta gente. Eso lo has conseguido tú sólo, con tu #YoMeCuro que le ha dado fuerzas a cientos de personas para lidiar con el cáncer. Quitándole importancia a una enfermedad que nos roba a gente como tú.

Ahora vuelvo a mirar tu mensaje en el que hablábamos de repetir cuanto antes esa noche. «Cualquier tiempo pasado es mejor, pero también es mentira», escribiste. Que mal nos venía perderte ahora, Valentín. Descansa en paz.