Cuando crees que todo es mentira

Días antes de que Rusia invadiera Ucrania escribí aquí que habría guerra si los señores de la guerra lo decidieran y parece que sí, que ya estaba más que decidido. ¿De qué sirve tanta lucha, tanto esfuerzo, pelear por los sueños y trabajar como un mulo si al final unos enfermos de poder, corruptos, deciden jodernos la vida a todos mandándonos al matadero sin que podamos hacer nada. También escribí hace una semana que a Putin se le iba a atragantar la invasión y ahí está, desquiciado, porque si quiere acabar pronto tendrá que hacer una carnicería, borrar a los ucranianos del mapa con un bombazo que no deje ni la hierba en sus campos. Ayer estuve todo el día desconectado y al llegar a casa, pasada la medianoche, puse la televisión y me entró esa tristeza ya clásica en mí que no sé de dónde cojones viene. Para colmo, y aunque disfruté mucho presentando Molde roto, de Arcadi Espada y el ya fallecido Antonio España, en el Instituto del Flamenco, la verdad es que me dolió que no asistiera ni un solo artista de Sevilla a la presentación de un libro que ya es un clásico del flamenco y acaba de salir. No estuvo ni el director de IAF. No hubo representación de las peñas y la flamencología sevillanas. ¿No fueron invitados? Asistieron muchos aficionados, eso sí. ¿Es mentira el flamenco? El de ahora, quiero decir. Manuel Agujetas dijo una vez que el flamenco era mentira y pusimos el grito en el cielo. Lo de creer que todo es mentira, que nos pasa a muchos de tarde en tarde, es tremendo porque ese sentimiento viene de la frustración y es frustrante que la Sevilla flamenca se esté muriendo. No me refiero solo a que no fueran artistas al acto literario de anoche en Sevilla, porque fue emotivo y bonito, sino a lo que está pasando con el flamenco en general. Diría que con todo, porque, ¿qué me dicen de la política española? El pasado sábado, Carmen Calvo, la ex vicepresidenta del Gobierno, insinuó en La Sexta que el hecho de que Mañueco vaya a gobernar con Vox en Castilla y León tiene algo que ver con la invasión de Ucrania. Que Pedro Sánchez, que no es de más carne, culpe a Putin de todas nuestras desgracias, se puede entender. Pero que una mujer culta como Carmen Calvo, tan sensata casi siempre, nos diera a entender que el próximo Hitler puede salir de Castilla y León, es muy triste. En fin, a veces creemos que todo es mentira y lo tienes que decir para echar el veneno fuera de la sangre. Mañana será otro día. A lo mejor, quién sabe, sale sol más brillante que nunca y todo lo vemos de otra manera.