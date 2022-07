Cuando la nostalgia duele

Dicen que la nostalgia es vivir dos veces. Y morir mil veces también. A veces la nostalgia es tan dolorosa que en cada ocasión que se presenta así se lleva un trozo de tu vida. Los que tenemos ya una edad hace años que recibimos noticias de amigos, conocidos a los que les guardábamos cariño, artistas y creadores en general, deportistas, etc., que cada día se marchan de este mundo y te dejan un rato pensando y evocándolos. No se van solos, los acompaña un pedazo de nuestra existencia, el que ellos nos regalaron. Los pedazos pueden ser más o menos grandes, pero lo cierto es que se van con ellos, con ellas, con quienes nos hicieron vivir y, es más, los que contribuyeron a que fuéramos más allá de vivir que es existir, esto es, vivir con unas ilusiones que te impulsan a dar el salto de la cama todos los días.

No cabe duda, sentimos la muerte de los otros no tanto por ellos sino por nosotros mismos, porque esa muerte está anunciando la nuestra. Estamos en la cola y la muerte zumba en torno a nuestras sienes hasta que te dé un picotazo ineludible y definitivo. La muerte es ley de vida, el regreso al universo de partículas del que procedemos, soy de los que no acabo de aceptar eso, espero que la vida me vaya preparando para morir y que el curso dure lo suficiente para aprender la lección. No es que la vida sea gran cosa, Cioran afirmaba que era la desgracia más grande. Ya saben los calificativos que le daba Maquiavelo, le decía de todo menos bonita, García Lorca reconoció que no era noble. Sin embargo, todos eran vitalistas, hasta el gran Nietzsche que a pesar de que se tiró enfermo casi toda la suya estimaba que se trataba de algo apasionante.

Los que no creemos en otra cosa que no sea el regreso a la nada no tenemos otra ocupación mejor que hacer que vivir y extraerle el mejor néctar a este privilegio sin aparente sentido. La vida claro que tiene un sentido: dejar una huella para que te recuerden y puedan servirse de ella los demás para su bienestar y luego marcharse con la música a otra parte, no va a pasar nada, otra célula similar a uno mismo agarrará el banderín y lo llevará más lejos. Ya sé que Bertolt Brecht dijo aquello de que las personas imprescindibles son las que nunca se rinden. No hay nadie imprescindible. Lo que hay es una nostalgia imprescindible de la que habría que prescindir.

Pero no se puede prescindir de ella, sea dolorosa o benefactora, sobre todo de ésta última. Ambas sirven como refugio ante esa cara deprimida y aberrante del vivir, son el bunker donde uno se mete a veces para salir de él con más fuerza, de ahí que lo negativo sea encerrarse entre sus muros. El mundo va a seguir adelante y es conveniente que se monte uno en su carro y cumplir con el destino como especie, que la tormenta de arena y nieve que el vivir genera con frecuencia no te atrape y te aparte de la evolución. Cumplamos nuestro deber de especie vayamos donde vayamos, lo vemos todo tan negro y tan desesperante en ocasiones que es inevitable acordarse de aquellos días azules de la infancia y la juventud, cuando no estaban muertos nuestros padres, ni aquella novia de antaño que falleció demasiado pronto, ni nuestros músicos favoritos o nuestros pensadores, escritores y profesores emblemáticos, los que nos mostraron la riqueza de la vida y de los sentimientos.

Con frecuencia, es muy dolorosa la nostalgia, nos lleva a tiempos en los que alguien nos protegía las espaldas mientras que ahora eres como un portero de fútbol, detrás de ti están las redes de la portería, no hay delanteros a los que protegen los mediocentros y mediocentros respaldados por defensas. La soledad del portero, la soledad del humano, el dolor de saber que detrás de ti hay mucho y delante casi todo es desierto cuyas arenas te tragarán sin remedio. Eso provoca dolor, pero ya sabemos que el dolor nos imprime más fortaleza si sabemos soportarlo y, sobre todo, llevarlo, y se lleva mejor convenciéndose de que esa náusea forma parte de algo grandioso que es ese paréntesis entre el nacimiento y la muerte al que llamamos vida.