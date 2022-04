Cuando las barbas de tu vecino...

Con los excelentes resultados de la ultraderechista Mari Le Pen ayer en Francia y los que le dan las encuestas a Santiago Abascal en nuestro país, supongo que tanto Feijóo como Sánchez estarían pensando esta pasada noche en que ha llegado la hora de entenderse y, sobre todo, de cambiar el discurso de meter miedo con la extrema derecha. El socialismo se venía hundiendo en el país vecino, pero ayer se venció del todo. En España va a menos, aunque gobierne en la actualidad y aún tenga peso y cierto tirón electoral, en parte por el clientelismo creado en tantos años de gobierno. Precisamente la decadencia del socialismo español nos trajo el fiasco actual, un gobierno social-comunista que se apoya en los nacionalismos más radicales para estar en el poder. Es innegable el auge de la ultraderecha en España, pero no se puede combatir con el clásico “¡Cuidado, que vienen!”, sino con el entendimiento de los dos grandes partidos nacionales. Sánchez no está aceptando ninguna de las propuestas de Feijóo y ese no es el camino. En realidad lo que quiere es obligarlo a entenderse con Vox, como ya han hecho en Castilla y León, donde gobiernan con el Partido Popular. Sánchez sabe ya que en las próximas elecciones generales un millón de votantes socialistas se irán con Feijóo, además de los que salgan del derribo de Ciudadanos. Su estrategia para permanecer en el poder una legislatura más será presentarse como el salvador de España y su democracia. O él o los extremos. O sea, yo o el caos. Anoche en Francia los perdedores de la primera vuelta de las elecciones presidenciales pedían prácticamente el voto para Emmanuel Macron en la segunda, por responsabilidad de Estado. ¿Se imaginan a Sánchez pidiendo el voto para Feijóo, o al contrario, como única posibilidad de salvar la democracia, siempre amenazada por los extremos? En la segunda vuelta de los comicios franceses, Macron ganará sin problema alguno porque la mayoría de los franceses saben lo que significaría la llegada de la extrema derecha a la presidencia de la República. Con la derecha y la izquierda hundidas, la continuidad de Macron sería fundamental.