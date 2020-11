¿Cuándo llegará la horita?

¿Cuándo llegará la hora,

Lo de Canal Sur y el flamenco es de juzgado de guardia. Los aficionados andaluces se quejan de que el poco flamenco que ponen lo programan tan tarde que lo ven cuatro gatos y el de la guitarra, y nunca mejor dicho. Mejor así, porque es todo tan malo que acabaría con los pocos aficionados que quedan. Atrás quedó aquella lamentable etapa de Lalo Guerrero y José Luis Montoya, el de La Venta del Duende, de triste recuerdo. El presentador cantaba y todo, destrozando a Manolo Caracol cada dos por tres. Y no han mejorado mucho. Uno no se acaba de explicar cómo la televisión pública andaluza no tiene el mejor programa flamenco del mundo, con lo que hay en nuestra región.

Un día me llamaron para ver si hacía un programa en la radio y me dijeron que tenía que ser de flamenquito, porque Antonio Mairena y Juan Talega eran para cuatro. Fue Mercedes de Pablos, la buena periodista madrileña, entonces la directora de Canal Sur Radio. Debía cuatro meses del alquiler del piso, pero me quedé en la parte de Mairena y Talega, que daba y sigue dando menos dinero. Entonces entró la infortunada y gran persona Isi Sayago, que decía tona en vez de toná, leyendo las carpetas de los discos. No era su mundo. Para que te dieran un programa en La Nuestra –la de ellos–, tenías que llevarte bien con la mafia.

¿Para cuándo un buen programa en la tele andaluza? Aunque no se lo crean del todo, Andalucía necesita un buen programa que enseñe cultura flamenca a los andaluces, que no es José Mercé diciendo en Tierra de talento, que es bisnieto de Paco la Luz, sin serlo. Que Canal Sur nos cueste lo que nos cuesta a los andaluces y que los propios nativos lo desconozcan casi todo sobre la historia del flamenco, la música y la danza de la tierra, es para dejar de pagar impuestos.

¿Saben cómo grababa Canal Sur Radio los festivales de verano hace nada, dos o tres años? Dándole una grabadora de mano al Juani de la Algaba, un gran aficionado de este pueblo sevillano, para que grabara un festival de cuatro o cinco horas y poder darlo en diferido. Esta es La Nuestra –eso dicen–, con los millones que maneja. Eso sí, se inventaron el Foro Flamenco, un programa para promocionar a artistas y no les dan ni para la gasolina. Como se hace en Sevilla, algunos vienen desde Málaga o Almería.

No he escuchado a ningún aficionado andaluz hablar alguna vez bien de Canal Sur y el flamenco, sino al contrario. Como andaluz de pura cepa, esto me avergüenza bastante. De hecho, en casa no se ve esta cadena.