Cuando Pastora Pavón quiso la Llave del Cante

Se van a cumplir sesenta años de algo que pudo cambiar la historia del cante flamenco. Cuando en 1958, Antonio Fosforito le habló al poeta pontanés Ricardo Molina Tenor de Antonio Mairena, lo confundió con Pepe Mairena, destacado intérprete de canción española, el de Mi ovejita Lucera. Fosforito tuvo que decirle quién era el cantaor gitano de Mairena del Alcor, que entonces no era aún una figura del cante. Fueron presentados, surgió entre ellos una bonita e íntima amistad y a Ricardo se le metió en la cabeza darle la tercera Llave del Cante con motivo del Concurso Nacional de Córdoba de 1962.

¿Cómo se la podía dar sin que cantara mucho, puesto que Mairena no era un cantaor de una trayectoria que mereciera tal galardón, estando vivos y en activo la Niña de los Peines, Manolo Caracol, Pepe Marchena o Juanito Valderrama, grandes y famosos artistas del cante? En un concurso amañado, de tal forma que no la pudiera ganar nada más que Mairena. Pastora Pavón, la célebre Niña de los Peines, tuvo noticias de las intenciones de Ricardo Molina, montó en cólera y le dijo a Pepe Pinto, su marido: “Pepe, le voy a disputar la Llave a Mairena”. A Pepe le entraron las siete cosas, porque no quería que la más grande del cante, y su amada esposa, se expusiera en un concurso más que amañado.

Cuando Mairena y Ricardo supieron del deseo de Pastora, que tenía los ovarios bien puestos, pensaron en qué podían inventarse para que se olvidara de la Llave del Cante. Y pensaron en darle un homenaje nacional en Córdoba, en 1961, meses antes de lo de la Llave al mairenero. Mairena adoraba a Pastora y debió de salir de él que en ese gran homenaje nacional le dieran también la Llave, porque era la mejor de todos los tiempos, la indiscutible. Además, mujer y gitana, luego hubiera sido un reconocimiento más que justo. Pero Mairena quería ese trofeo como fuese, y Ricardo ya lo había decidido también. Y en 1962, lo recibiría de manos de Antonio el Bailarín en Córdoba, en un concurso arreglado en el que el único que no iba cobrando era Mairena.

Siete años después, Pastora se fue al cielo de los gitanos sin la Llave del Cante, un trofeo que no le hizo falta para ser la más grande, una cantaora inmortal. A Mairena le vino bien, porque pasó de ser un cantaor más, de segunda fila, a ser la figura, y mandó veinte años en el cante gracias a esa distinción, que supo rentabilizar artísticamente. En honor a la verdad, hay que decir que hizo mucho por el cante y que acabó siendo un gran cantaor. A partir de ganar la Llave, convertido ya en un cantaor influyente, promovió homenajes a su prima en Mairena y Morón, entre otras localidades, y lo de su monumento en la Alameda de Hércules, en 1968. Esto hizo que a Pastora se le fuera olvidando lo de la Llave, la faena de su pariente y discípulo.

Cuando murió la artista, en noviembre de 1969, Mairena lloró amargamente al pie de su monumento, quizá recordando que pudo, y no quiso, contribuir a que la Emperadora del Cante fuera galardonada con un trofeo que ya tuvieron Tomás el Nitri y Manuel Vallejo. Así se escribe la historia.