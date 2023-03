Cuando Triana era un vergel flamenco

O se está montando o se ha fundado ya una nueva peña flamenca en Triana, y es muy buena noticia. Antaño hubo algunas, como las del Sombrero, La Soleá -una tertulia de Paco Parejo El Dentista-, o Cantes al Aire, que estuvo en la Librería Don Cecilio, en la popular calle Castilla. No cuajan las peñas en el arrabal más famoso y flamenco de Sevilla, a pesar de que es una de las cunas principales del flamenco. Ojalá esta de ahora sea una realidad. Pero, lo sea o no, Triana tiene que hacer una apuesta más allá de crear una peña para echar ratitos de arte y pedirles favores a los artistas.

Si tuviera mano en la política, lo que abriría en ese lugar sería un centro de documentación del flamenco con documentos de dos siglos. El mismo centro podría ser también un museo con una oficina de información que organizara visitas guiadas al callejero flamenco del barrio, porque allí nacieron importantes artistas del arte jondo y, además, se afincaron otros de fuera de Sevilla como El Fillo, La Andonda, Frasco el Colorao, Diego el Lebrijano, Frijones de Jerez, Curro Pabla, El Piyayo de Málaga o La Sarneta de Jerez.

Triana debería de tener su festival anual de varios días y una escuela municipal de flamenco. Todo lo que no sea esto, es andarse por las ramas, cuando Triana es el tronco. El arrabal no ha tenido ni tiene flamencólogos de prestigio, solo algún crítico y escritor que otro. No es Jerez, Cádiz y los Puertos, donde importantes especialistas han vendido su patrimonio flamenco al mundo. El trianero es perezoso y gusta más de la fiestecita o reunión de arte. Presumen de historia flamenca, pero en realidad no están tan interesados en saber quiénes fueron de verdad Curro Puya, La Perla, Tío Antonio Cagancho, su hijo Manuel, los Pelaos, Francisco la Perla o El Pancho.

Cómo relucía Triana en el siglo XIX, cuando en una casa sí y en otra no de la Cava Nueva o la Cava de los Civiles vivía un artista, aunque no viviera del arte. Eran herreros, alfareros, hortelanos o marineros, que trabajaban durante el día y por las noches se metían en fiestas. ¿Saben en Triana que a mediados del siglo XIX, un tal Señor Picker se dedicaba a organizar visitas guiadas al barrio para que los guiris disfrutaran del flamenco? Sí, la época hermética de la que tanto presumieron los puristas Fernando el de Triana o Antonio Mairena y que nunca existió o que fue anterior a la etapa que dijeron.

Ricardo Molina y Mairena la situaban en 1862, cuando el citado señor Picker, quince años antes ya llevaba a turistas a los corrales para que vieran bailar a las gitanas y cantar a los gitanos. Hasta los periodistas entraban en esas fiestas, como demuestra el relato de un bautizo en la Triana de 1841, un año antes de que Estébanez Calderón publicara Un baile en Triana, el capítulo más importante de sus Escenas andaluzas. Triana tiene que luchar por este patrimonio. Contar su historia flamenca al mundo, pero sin engaños y de manera documentada.