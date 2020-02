Cuánta hipocresía plastificada

La situación de la hipocresía occidental está llegando a tales extremos, que las nuevas generaciones no tendrán más remedio que pagarlos. Los extremos, digo. Un relator de la ONU viene ahora a relatarnos la situación de esclavitud que sufren los recolectores de la fresa en Huelva, ya que ni en toda España y ni siquiera en Huelva hubo nadie que se diera cuenta de esos campos de refugiados en el que todo se plastifica: el oro rojo, las chabolas y la dignidad. Vivimos en una sociedad que lo plastifica todo, hasta la vergüenza, que se vuelve como el agua: incolora, inodora e insípida.

Ayer hice cola en uno de esos restaurantes de plástico en los que se plastifica hasta las preguntas que te hace el camarero sobre las plastificadas posibilidades del menú, de modo que la conversación se suele bloquear si te sales del guion plastificado. Ser padre tiene estas cosas. Cuando seas padre comerás huevo, me decían hace tanto, cuando los huevos eran de gallinas de corral. Pues eso.

El caso es que andaba uno esperando turno para ser atendido en ese plastificado universo construido bajo el puente del Quinto Centenario cuando a un joven se le ocurrió pedir una cañita. “No tenemos; ya lo prohíbe la ley del plástico”, le dijeron. El muchacho frunció el ceño, sin entender lo más mínimo. Luego contraatacó porque lo zamarreó su propia resignación. “Una pajita”, insistió. “No hay”, le volvieron a decir, “no es cosa nuestra, es por la ley medioambiental europea”. “Todo lo que os podáis ahorrar...”, se quejó el tipo, levantando la voz. La camarera no perdió la paciencia para explicarle que no era una cuestión económica, sino legal, de directrices europeas. Pero el chaval, que parecía que le hablaran en chino, concluyó, tratando de ser irónico: “Que sí, que han hecho una cosa muy grande, que se preocupan porque yo no me atragante con una cañita...”.

Hasta mi hijo, de diez años, reparó en que sí, que también existen los cerebros plastificados, y sonrió tímidamente para preguntarme después si aquel hombre no comprendía que el objetivo de la ley era reducir la proliferación del plástico y no su posible atragantamiento. “El plástico lo inunda todo”, le dije, mientras él y sus hermanas abrían el menú con su juguete de plástico envuelto en plástico y yo me acordaba de las fresas bajo plástico de Huelva que me ofrecerán el lunes en el súper en un táper de plástico envuelto en más plástico antes de pasar por la caja donde cobran unos céntimos por la bolsa de plástico porque, al fin y al cabo, todos hemos aprendido a plastificar conciencias.