¿Cuántas chorradas quedan, por favor?

Llevamos casi una semana saliendo de una chorrada y entrando en otra. Bueno, eso a cortísimo plazo, porque estamos aguantando chorradas desde hace al menos cuatro años. Algunos medios audiovisuales le dedicaron horas a la supuesta hija del rey emérito, esa mujer, Alejandra, que dice que no es hija de quien los autores de un libro afirman que es. ¿De verdad que la gente se va a comprar ese libro por eso? Desde luego, tendremos mucha crisis encima, pero hay quien debe estar más aburrido que la estatua de Mozart, esa pequeña que primero colocaron frente al teatro Maestranza y luego la mudaron para situarla al lado del edificio para que se viera algo más.

Los autores del libro de marras deben estar muy seguros de lo que dicen, afirmar lo que afirman es muy grave aunque no fuera el emérito el afectado. Se ha abierto la veda contra la monarquía en la persona de Juan Carlos I de España que lo mismo sirve para sostener que salvó la democracia como que es un pichabrava. El asunto es un culebrón, con el malo, malísimo, y la buenecita que encarna doña Sofía, la sufrida esposa resignada que está en su sitio, al contrario que el hombre maligno.

Después de darnos la tabarra con Alejandra llegó la del 2 de mayo en Madrid. A mí Madrid me mosquea ya mucho, hubo un tiempo en que me gustaba ir por allí, ahora ya no, ni Madrid por sus cursilerías y por los políticos que la habitan ni Barcelona por su rollo nacionalista chulo e ignorante. Valencia y Baleares van por el mismo camino y lo siento por mi familia de allí -de Cataluña y Valencia- pero a este paso el que se va a separar de estas zonas soy yo, no hace falta que se larguen ellas.

Me gustaría un imposible: que se hiciera política en lugar de chorradas. La política es el logos, que lo traducimos como razón y la expresión de esa razón por medio de las palabras adecuadas, de esta manera solventamos las cosas sin pegarnos tiros ni puñetazos. El problema que tenemos en España y el que existe en otros países occidentales es que escasean los políticos y abundan los pardillos aficionados, acompañados de pardillas que además de aficionadas sólo aportan una mimesis del varón. Como pensaba Platón, la política es algo muy serio como para dejarla en manos de cualquiera, de ahí que para el filósofo de las espaldas grandes o anchas (eso significa Platón), deberían ser los filósofos, los sabios, quienes gobernaran.

Lo anterior está reñido con la situación actual en la que unos pipiolos como Ayuso o Bolaños discuten por una foto. La Ayuso perdió la oportunidad de dar una bofetada sin mano, donde caben seis caben siete. Y la perdió porque tiene muy buena labia y presencia pero no deja de ser una niña que atrae, dado el panorama mediocre actual.

En la COPE, Luis del Val, un periodista que hace años estaba alabando al PSOE en la SER, llamaba al presidente de España “Pedro I El Mentiroso”. Nueva chorrada que apuntar a las muchas que llevan a cabo los periodistas para calentar aún más el ambiente. “Usted no es mi obispo pero yo sí soy su alcalde”, le dijo Julio Anguita a un prelado de Córdoba. El periodista mala lengua y agitador -hoy es uno de una tribu, mañana lo hará otro de otra- puede decir lo que quiera, pero Pedro I El Mentiroso es su presidente aunque no lo acepte. Y le debe un respeto. Es una lástima porque se trata de un periodista con una pluma muy certera.

Tanto los que le endosan hijas al emérito como insultos al presidente saben que ambos no van a defenderse porque entonces puede ser peor el remedio que la enfermedad. Si se defienden, encima hacen santo a quienes mienten o faltan a la deontología profesional. Y así vamos, de chorrada en chorrada y tiro porque me toca.