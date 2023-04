¿Cuántas izquierdas hay entonces?

Vamos a ver si me aclaro con esta mente de zorrocotroco que tengo. “Zorrocotroco: No es palabra RAE, que se usa en Andalucía para designar al individuo de mollera dura y escasa que difícilmente se baja del burro, al individuo testarudo y con pocas luces, necio y torpe, palurdo, chabacano, calamandruño, calamandrullo, calandroño, ciquitraque, garrulo, ciliquitroque, zoquete, zopenco, zocolotroco. En la Mancha, persona inútil y vaga, zurracatrán” (Felipe Lorenzo del Río, en la Red). La palabreja se llegó a usar en el PCE para definir a ciertos militantes de la vieja guardia. La izquierda en España, podría quedar así.

El PSOE moderadito que se fundó sobre 1982 cuando abandonó el marxismo, Felipe González dijo que prefería morirse en una calle ruidosa de New York (fíjense qué finura, New York), a hacerlo en el tranquilo metro del Moscú de la URSS mientras que Solchaga afirmaba que en España se hacía uno rico pronto y José Luis Corcuera le hacía la vida imposible a Pedro J. Ramírez en Diario 16 hasta que lo echó por entrevistar a la cúpula de ETA y luego cuando le llamaron la atención un año en la Feria de Sevilla porque su coche oficial no podía ir por donde iba, creo que le dijo a los guardias municipales aquello de “usted no sabe con quién está hablando”. A su vez, Alfonso Guerra era el PSOE un poco más a la izquierda, con la Fundación Sistema y la revista Temas que tengo por ahí guardada cuando denunciaba con rotundidad el neoliberalismo. Y queda el otro PSOE, el de Izquierda Socialista, facción a la que le dan algún lugar en las listas electorales.

Luego tenemos el PSOE rebelde de Pedro Sánchez que ha logrado callar a todos los que se meten con él desde dentro del partido, pero nunca a voz en grito y desde fuera. El poder hay que conservarlo y aún más la posibilidad de sentarse en él y de que el generalísimo Sánchez se modere.

A continuación, aparece un nuevo PSOE sin ser PSOE, es el partido ontológico Sumar, con Yolanda Díaz a la cabeza, nuestra Rosa Luxemburgo, que se somete a la voluntad de las primarias porque sabe que las va a ganar. Yolanda es como la descendencia del PSOE de Guerra y de Izquierda Socialista pero ya más siglo XXI, más lejos de la Transición y, por tanto, más rebelde, eso sí, sin insultar, que Guerra insultaba. Podría haberse afiliado al PSOE y mientras don Pedro sigue de presidente, ella sería vicepresidenta. ¡Cómo se le va a pedir eso a Yolanda y a quienes son como ella! ¡Eso sería ser de izquierdas de verdad! Es la muleta que tiene Sánchez por si le fallan los votos como parece suceder hoy: se acabaron las mayorías absolutas en los países de la UE. A mí este Sumar pegado al PSOE me recuerda al PCE, a IU o a los andalucistas pegados a la socialdemocracia: todos fueron devorados por ella.

Eso es lo que sabe el otro brazo de la izquierda que lleva por nombre híbrido Unidas Podemos. Asegura que es distinto -o distinta- a Sumar y Sumar afirma tener otro proyecto. Yo no me sé ninguno y menos aún, por tanto, en qué se diferencian y lo que persiguen. ¿La superación del capitalismo en favor de los vulnerables? ¿Cómo se hace eso?

Por último, quedan grupúsculos a los que llaman partidos políticos. Bastantes de ellos se han coaligado con Podemos -de unirse, nada, que hay dueños de estas “tribus” que también tienen sus proyectos- mientras que algunos de Podemos miran a Sumar. Y aún restan otras formaciones que, como decíamos en mis tiempos, caben en un microbús y se presentan por su cuenta a las elecciones. Estos ni negocian. Los grupúsculos pueden entrar en un taxi normal o, como mucho, en uno de esos algo más amplios, para discapacitados.

Me parece que este puede ser el panorama. Como ven, toda una garantía y un manantial de ilusión para las personas que se sientan de izquierda y deseen votar a la izquierda. Hay otra cosa que queda clara. Aunque ni hayan dicho nada ni lo digan, lo que está ocurriendo demuestra que ni PSOE ni Sumar están de acuerdo con sus camaradas insultadores de empresarios, ni con leyes trans, ni con leyes del sí es no o no es sí, ni con determinadas políticas exteriores.

Con este muy resumido panorama puede que desemboque la izquierda en los numerosos y próximos comicios. No hay que deprimirse, dentro de cien años todos calvos y estarán otros haciendo lo mismo. Lo que hay que hacer es acostumbrarse, resignación, hermanos y hermanas, resignación. Mientras sigan dándonos dinero, ¿qué nos importa? ¿Saben por qué hay tantas izquierdas? Porque no son ricas, los ricos no se dividen tanto, están condenados a entenderse, aunque no se tengan simpatía. La izquierda predica y vive del sistema que han inventado los ricos, a veces asumiendo pero controlando las presiones de la izquierda. He ahí el negocio y la riqueza de la izquierda: vivir con papá y mamá a la vez que los citica.