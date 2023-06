Cuarenta años de ‘Triana pura y pura’

Hay gitanos andaluces a los que les molesta que se diga que el cante es andaluz. Prefieren que se denomine cante gitano o, como solía denominarlo Antonio Mairena, cante gitano-andaluz. En cualquier caso, si aceptamos que el cante es una creación gitana, es una creación andaluza porque no lo crearon gitanos gallegos, portugueses o catalanes, sino andaluces de Cádiz y Sevilla. Reflexionando sobre esto, se me antoja ver la película Triana pura y pura, de Ricardo Pachón, que la habré visto ya cientos de veces.

Estuve en la grabación de aquel grandioso espectáculo del Lope de Vega de Sevilla en 1983, o sea, hace cuarenta años, lo más grande que se ha visto jamás en Sevilla sobre el arte gitano de Triana. La Cava Nueva o Cava Gitana representada por Pastora la del Pati, Pepa la Calzona, El Pati, El Juani, El Coco, Lole Montoya, El Herejía, Manuel Molina, Raimundo Amador y Farruco entre otros, reclamando un sitio en la historia del cante y el baile trianeros.

Ya no queda prácticamente nada de aquella Triana y sería un buen momento para levantar un monumento en la Cava Gitana que se llame Triana Pura y pura, en honor de aquellos genios naturales que aunque se dijera para justificar el documental de Pachón que fueron expulsados del arrabal en los años cincuenta para instalarse en los polígonos de Sevilla, no hubo expulsión alguna de gitanos. En cualquier caso fue una expulsión de pobres, porque cuando el Ayuntamiento ofreció pisos y casitas bajas a los trianeros que vivían en los viejos y abandonados corrales de vecinos, que se caían, es preciso recordar que en esos corrales no vivían sólo gitanos, sino castellanos, gachés o payos. En algunos corrales, más gachés que gitanos.

Un descendiente del célebre gitano Manuel Cagancho, el cantaor herrero de la Cava Nueva, Joaquín Rodríguez, me llamó un día para decirme que dijera la verdad y que negara la presunta expulsión de gitanos. “Di que cuando llegaba el concejal de Urbanismo a los corrales a preguntar que quién quería un piso o una casa en los polígonos de la periferia, los gitanos éramos los primeros en pedirlos. Amaban el barrio donde nacieron o al que llegaron de Cádiz, San Fernando o Extremadura, pero estaban cansados de vivir en corrales con un váter para todos, ratas como gatos y una humedad dañina para los huesos.

Triana tiene que contar la historia de los gitanos del barrio, de sus artistas, de esos genios que crearon esta maravilla que hoy aman en todo el mundo, el flamenco, enterrados de caridad muchos de ellos.