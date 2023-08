Cuarenta años sin Mairena

Dentro de pocos días, el 5 de septiembre, se cumplirán cuarenta años de la muerte de uno de los mejores cantaores del siglo XX, Antonio Cruz García, Antonio Mairena. Fui de los que lo acompañaron al cementerio de su pueblo desde el Ayuntamiento, porque lo conocí personalmente y pude hablar con él de cante un par de veces, una de ellas en su ya desaparecida casa de la calle Pedro Padre Ayala, en el barrio sevillano de Nervión. Era entonces lo que llamamos un mairenista, de sólo 20 años, empezando en esto de la cantelogía patria.

Me invitó a su casa para enseñarme su museo y charlar de cante jondo, que él llamó casi siempre cante gitano-andaluz. Aquel día fue posiblemente el más importante de mi vida flamenca, corta aún, pero me sirvió también para descubrir que tendría problemas con el mairenismo, como así ha sido. Pero de esto ya he escrito demasiado y lo hago hoy para destacar algo del maestro Mairena que echo muy en falta en otros maestros: el amor por el cante. Antonio hablaba siempre de cante, sin parar, y a veces de política. Era de ideas socialistas, aunque no lo vi nunca precisamente como un hombre de izquierdas.

El día que fui a su casa estuvieron unos políticos socialistas sevillanos que fueron a llevarle un regalo por haberle cantado el día antes a Felipe González en el chalé de su hermana, entre Bellavista y Dos Hermanas. Creo recordar que fue una cabeza en bronce de Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista Obrero Español. Me la enseñó con satisfacción y me confesó que Felipe era un “mairenista acérrimo”. En efecto, don Felipe era muy admirador de Mairena y de otros cantaores gitanos como Lebrijano. Algunos de los reconocimientos que obtuvo el maestro al final de sus días fueron precisamente por su amistad con Felipe, gran aficionado y, sinceramente, de los de buen gusto.

Estos días estoy escribiendo algo extenso sobre las cuatro décadas de su ausencia y repasando su extensa e importante obra. Una obra discutible, como todas, pero de un peso impresionante. Un legado de gran valor cultural que ha ganado con los años y que seguirá creciendo, como ocurre con las obras de Chacón, la Niña de los Peines o Manuel Vallejo. Sin esos veinte años de mandato mairenista, que no fueron más, no se podría entender la historia del cante andaluz. Y esto es lo importante para mí, su obra, con sus luces y sombras. El otro mairenismo, el político-religioso, no me interesa nada porque tiene mucho de secta y ha sido dañino para el cante.

El día 5 de septiembre iré al Cementerio de Mairena a ponerle flores y dejarle una soleá. Luego almorzaré en la Venta de los Conejos y acabaré la tarde en la vega acordándome de Surco, mi pastor alemán, que me dejó cuando más lo necesitaba. Tomaré café con algunos amigos y me iré del pueblo cantando por lo bajini una soleá que le escribí hace cuarenta y cinco años:

El cante por soleá

vive puro entre los vientos

y al pasar por Alcalá

se muere de sentimiento.