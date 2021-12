Cuatro de los doce suspensos con los que España se matricula en el 2022

España es un país formidable, con grandes capacidades, que se obstina en dificultarse su vida cotidiana y su porvenir. Tiene por costumbre postergar la resolución de los problemas hasta que revientan cuando ya no pueden ser eludidos. Prestos a tomarme las doce uvas de la suerte para desearle a Ómicron que siga mutando hasta convertirse en un virus poco agresivo, e incluyendo en el brindis a los profesionales sanitarios que en cruz y en cuadro están dando la cara (con mascarilla) ante la mayor ola de contagios de la pandemia, sirva este prolegómeno para invocar que ya es hora de no procrastinar tanto. Hemos oficializado hasta en las normas del sistema de enseñanza, véase el decreto de noviembre de 2021 sobre evaluación, promoción y titulación, que es posible graduarse sin tener todas las asignaturas aprobadas. A eso hemos llegado. ¡Si los fundadores en 1876 de la Institución Libre de Enseñanza levantaran la cabeza! Y España se ha matriculado en el 2022 con no menos de doce suspensos que debería haber resuelto antes de cruzar el umbral del siglo XXI.

Lo que nos estamos perdiendo por incomparecer ante los problemas y adoptarlos como animales de compañía. La mochila pesa demasiado. Cuidado. Tanto va el cántaro a la fuente que... Estos son, a mi juicio, doce suspensos de libro:

Natalidad escasísima.

Sistema educativo pasota.

Administración de Justicia colapsada.

Sanidad carente de suficiente personal.

Despoblación de medio país desatendido.

Apogeo del modelo económico menos productivo.

Población activa desactivada con siete millones de empleos menos de los que necesitamos para sostener las prestaciones sociales.

Juventud de precariedad cronificada y emancipación muy tardía.

Endeudamiento público y privado temerario.

Pensiones sin resolver para las generaciones que ahora tienen 50 o menos años.

Ley Electoral que no da opción a listas abiertas para que la ciudadanía seleccione en su voto a los mejores dentro de las candidaturas elaboradas por las cúpulas de los partidos políticos y no refrende a quienes dentro de ese mismo partido considere inadecuados, ya sea por mediocres, por cretinos o por manirrotos.

Homologación del nacionalismo que instituye el desacato y la desigualdad.

Permítanme en esta ocasión centrarme en solo cuatro de estos doce suspensos, porque son de los que menos se comentan en la opinión pública. Y no es momento de tirar la toalla antes de hacer la lista de propósitos de enmienda para el nuevo año.

Natalidad. Es la silenciosa evidencia de los graves desajustes que están resquebrajando el modelo español de bienestar. La tendencia en la caída de la tasa de natalidad en España es la peor del mundo. Ha disminuido un 30,3% desde el año 2010, cuando ya era alarmantemente baja. El nuevo descenso es de un 3% en 2021. Valga esta comparativa: en los primeros 10 meses del año 2016 nacieron 342.610 niños. En los mismos meses pero del 2021 fueron 281.712, es decir, 60.898 menos. Imposible conformar un país equilibrado con esta inercia que se ha normalizado. Hay muchísimas más hipotecas que bebés.

Justicia. Postergada de modo contumaz en un país que propende a la litigiosidad paralizante y a la demora exasperante. Una de las ilusiones en la primera etapa de la conformación del sistema democrático era el sueño de conseguir que todos fuéramos iguales ante la ley y los tribunales. Datos de la Comisión Europea: el promedio en los países de la Unión es tener 17,7 jueces y 11,25 fiscales por cada 100.000 habitantes. En España hay solo 11,5 jueces y 5,2 fiscales. Todos tienen mucha más sobrecarga de trabajo que sus colegas europeos. Pasan los años, no se soluciona, y se agrava. Lo dice la Comisión Europea: “El tiempo de tramitación de los asuntos civiles, mercantiles y administrativos en primera instancia ha ido en aumento desde 2016”. Las consecuencias son nefastas a nivel personal, laboral, empresarial. Y no todos somos iguales para poder soportar años en el limbo de la incertidumbre procesal.

Endeudamiento. España es uno de los países con más deuda. El endeudamiento público ya ha subido al 120% del Producto Interior Bruto nacional. Y la deuda privada (sumando las de empresas y particulares) también sigue creciendo y equivale al 149% del PIB. Es decir, si se planteara el utópico objetivo de saldarla al completo, tendríamos que enjugarla con toda la actividad que generamos durante dos años y medio sin dedicar ni un euro a otra cosa. Ni a respirar. Es un defecto pandémico en la sociedad española: la costumbre de gastar más que ingresar. Qué poco se toma en serio que los acreedores no perdonan. Sobre todo siendo una nación sin bombas atómicas con las que amenazar para que no te den un sablazo en las finanzas. En España es costumbre gastar más que ingresar. Y el que venga atrás, que arree. Si usted percibe que ya es el de atrás, sepa que comenzó el 2021 soportando una deuda pública per cápita de 28.400 euros, y se va a tomar las uvas en Nochevieja con 1.600 euros más de endeudamiento público por habitante, para redondearlo en 30.000 euros per cápita. La deuda pública española asciende ya a 1,4 billones de euros. Hace 30 años, en 1992, era el 45% del PIB y ya se consideraba una gran losa. De momento, nos está salvando los muebles el Banco Central Europeo. Pero si se cronifica la espiral inflacionista y desde Frankfurt no pueden evitar una subida de tipos de interés en los préstamos, a nuestra economía se le pondrá cara de sofocón.

Ley Electoral. Quienes encabezan los 'nuevos partidos', y ya le han cogido el gusto al dedazo, también se han olvidado de una reivindicación consustancial al saneamiento que necesita nuestro sistema democrático: la profunda reforma de la ley orgánica de 1985. Porque forja numerosos desequilibrios en la representatividad de los votantes al fijar el 100% de la asignación de escaños en el Congreso de los Diputados a circunscripciones provinciales. Y porque ha otorgado una excesiva capacidad de influencia a los máximos dirigentes de cada partido político, que concurren con listas cerradas ante las que los electores no pueden señalar a quienes realmente prefieren de los que propone el sanedrín de ese partido y, por exclusión, a quienes no dan su aval para que les representen y para que gestionen el bien común. Qué tiempos aquellos en los que la petición de listas abiertas unía a constitucionalistas de diversa raigambre ideológica. Ahora resignados a contemplar el carrusel de hiperliderazgos que desmovilizan la participación dentro y fuera de los partidos políticos, y abocan a estar en manos de personas que no se responsabilizan de sus actos.