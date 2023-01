Cuca Gamarra y Begoña Villacís meten la pata o cómo hacer insoportable el clima político en España

Feijóo se desprenderá más antes que después de Cuca Gamarra porque la portavoz del grupo parlamentario del PP se está poniendo en modo killer y eso no casa con la actitud y el talante que quiere vender Feijóo. La moderación y Cuca Gamarra no pueden ir en la misma frase. Begoña Villacís, por el contrario, terminará fichando por el PP para presentarse junto a Rodríguez Almeida en el Ayuntamiento de Madrid (el desastre en su partido ya es algo que todos damos por hecho). En la capital, al contrario de lo que sucede en política nacional, es necesario arrimarse al extremo y alardear de ello porque Vox exige posiciones más duras. Sea como sea, la imagen de estas dos mujeres se ha visto muy deteriorada con sus mensajes en redes. Y las de sus formaciones políticas también.

En España el clima político es agobiante e irrespirable. Entre los políticos se lanzan puñales cada día y por cualquier cosa. No hay tregua. Entre los votantes la tensión es insoportable. Ya se ha hecho imposible hablar con tranquilidad con la familia o con los amigos sobre la situación de España porque la discusión llena de palabras gruesas y ataques a la línea de flotación están garantizados. Y la pregunta es ¿qué adelantan las personas colocándose en las trincheras ideológicas o, lo que es peor, en las trincheras vacías de ideologías? ¿Qué se defiende al no escuchar nada salvo lo que interesa por ser parecido a lo que se piensa? La ceguera que provoca creer que estás en el lado de los buenos, de la razón absoluta y la defensa de lo auténtico y bueno frente a los malos que son los que piensan distinto, solo puede acabar en conflictos. Es una lástima lo que está pasando. Por ejemplo ¿cómo es posible que los mismos que aceptan el cambio del Código Penal español (delito de sedición) se llevan las manos a la cabeza y quieren ver encarcelados a los que han asaltado la democracia brasileña? No se puede ver en un lugar un proceso político para calmar los ánimos y en el otro un ataque a las instituciones y libertades de un país. Más que nada porque en ambos casos se trata de un ataque intolerable a la democracia y los culpables son unos delincuentes que deben ser juzgados y condenados si es el caso. Ya está bien de jugar a somos lo buenos y los otros son los malos. Ya está bien porque esto no se puede sostener sin que acabemos de mala manera. Al tiempo.