Cuentos Chinos es Jorge Javier Vázquez y eso es poco

Pues, como se esperaba, la estrella fue Jorge Javier Vázquez y el resto del programa ni fu ni fa. No es buena noticia.

Jorge Javier Vázquez a los mandos del nuevo programa de Telecinco, ‘Cuentos chinos’, dejó perlas divertidas y quiso dejar claro que llega para darlo todo en pantalla. El problema es que no acompañó el resto. Un par de cantantes poco famosos, las colaboradoras que tampoco aportaron nada del otro mundo, la actuación musical fue mediocre... Pero la batalla entre Jorge Javier Vázquez y Pablo Motos está servida.

Dijo Jorge Javier Vázquez que no se le olvida nada aunque no llega con intención de tomarse la revancha, que los colaboradores de televisión deberían estar preocupados por su entrada en prisión después de aburrir al personal de forma terrible y cosas jugosas de ese estilo. Y fue lo que funcionó puesto que Celia Villalobos resultó anodina y prescindible; puesto que Anabel Alonso no hizo sonreír a nadie...

El mejor momento del programa llegó cuando ‘Cuentos Chinos’ se pareció a ‘Sálvame’ de la mano de Germán González.

En definitiva, demasiado arroz para tan poco pollo y un arranque dubitativo que tendrá que servir para que el planteamiento vaya corrigiendo errores y limando aristas.

El que escribe sigue sin saber si Jorge Javier Vázquez triunfará o no con este proyecto. De momento, la cosa está difícil porque ‘El Hormiguero’ es un rival tremendo.

Y, por cierto, lo que dijo el presentador sobre el programa de Ana Rosa fue lo mejor. Dijo que no le habían invitado al programa de la periodista y que no tenía ánimo para volver al lugar del crimen. Eso fue lo mejor, lo más ingenioso.